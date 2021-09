Est-ce que Midnight Mass fait partie de la série The Haunting ? Est-il connecté à Hill House ?

La messe de minuit est-elle reliée à Hill House et à Bly Manor ? Voici une explication sans spoiler de la façon dont les séries sont liées.

Voyant comme La hantise de Hill House et La hantise du manoir de Bly transformé tout le monde en fan de la série d’anthologies d’horreur de Mike Flanagan, beaucoup de gens se demandent maintenant si sa nouvelle émission Messe de minuit y est également lié.

Messe de minuit, la dernière série d’horreur de Netflix, reprendra sans aucun doute le service de streaming une fois que les gens deviendront absolument accros à l’émission.

Le casting présente de nombreux visages familiers qui ont également joué des rôles dans Maison de la Colline et Manoir de Bly – mais a-t-il des liens avec ces deux séries ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Est Messe de minuit partie de la Hanté séries?

Est-ce que Midnight Mass fait partie de la série Haunting ? Image : Netflix

Pour faire court, non. Messe de minuit est une série limitée autonome. Ce ne fait pas partie du Hanté série, et il n’a aucun lien avec l’histoire non plus Maison de la Colline ou Manoir de Bly.

Les seuls liens entre les deux sont les thèmes similaires qui traversent la série (addiction, traumatisme, culpabilité…) et une poignée d’acteurs qui sont apparus dans le Hanté spectacles.

Tandis que le Hanté la série présente des histoires basées sur des romans d’horreur classiques, Messe de minuit est une histoire complètement originale créée et écrite par Mike Flanagan qui s’inspire de la Bible.

En fait, Flanagan taquine le projet depuis 2016, lorsqu’il l’a écrit dans le scénario de son film d’horreur. Faire taire. Le roman de fiction apparaît également comme un œuf de Pâques dans Le jeu de Gérald trop.

Flanagan a récemment révélé à Entertainment Weekly que le Messe de minuit roman devait à l’origine être inclus comme un œuf de Pâques dans une scène avec Steven Crain dans La hantise de Hill House, mais les plans ont échoué lorsque les copies physiques du livre ont disparu avant le tournage. Le livre n’a jamais fait partie de la série.

Kate Siegel a joué des rôles dans Hill House, Bly Manor et Midnight Mass. Image : Netflix

Y aura-t-il un La hantise de Hill House saison 3?

Les fans qui espèrent voir le troisième opus du Hanté l’anthologie pourrait attendre longtemps car il n’est actuellement pas prévu de poursuivre cette franchise pour le moment.

De retour en 2020, peu de temps après la sortie de Manoir de Bly, Flanagan a répondu à un fan sur Twitter s’enquérant de l’avenir de la série, en disant : « Pour le moment, il n’y a pas de plans pour plus de chapitres. »

« Ne jamais dire jamais, bien sûr, mais en ce moment, nous nous concentrons sur une liste complète d’autres [Intrepid Pictures] projets pour 2021 et au-delà. Si les choses changent, nous le ferons absolument savoir à tout le monde! »

La prochaine série Netflix de Flanagan s’intitule Le club de minuit et devrait sortir en 2022.

