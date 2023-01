Le directeur de M3GAN partage l’histoire derrière la scène de danse emblématique

Peut-être les moments les plus discutés de M3GAN passer par les caravanes a été la scène particulière de la danse de la poupée titulaire. Programmée pour être la meilleure des amies avec son propriétaire de 8 ans, M3GAN est une poupée tueuse qui donne du fil à retordre à Chucky. Mais alors que le film d’horreur est rempli de moments effrayants, selon ses critiques, c’est aussi un film qui embrasse également ses éléments campy, étant donné l’inclusion de la scène de la danse dans les supports marketing.





Les fans se sont clairement lancés dans la danse, car il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle ne devienne des mèmes et des GIF que les gens partageaient constamment sur les réseaux sociaux. Mais il n’y avait certainement aucune garantie que la danse deviendrait virale. Dans une nouvelle interview, via TooFab, le réalisateur Gérard Johnston dit que la danse n’était pas dans le script original. Il a dit au point de vente qu’il « avait juste en quelque sorte glissé » la scène dans le film, juste pour « voir si quelqu’un dirait quelque chose ». Il s’attendait probablement à ce qu’un chef de studio annule la scène, mais le contraire a fini par se produire.

« À leur crédit, je pense que tout le monde l’a adopté », explique Johnstone. « Je pensais que c’était l’une de ces idées que vous avez quand vous n’avez tout simplement pas assez dormi. C’était juste comme si c’était le genre de plaisir dont nous avions besoin. »

Il ajoute: « Mais vous marchez sur une ligne fine quand vous faites quelque chose comme ça et vous espérez juste que ça va payer. C’est tellement soulageant de voir, même avant la sortie du film, que même dans la bande-annonce, les gens adorent ça, donc c’était vraiment cool. »





La danse M3GAN est devenue virale

L’une des stars du film, Allison Williams, a également abordé la scène de danse inhabituelle. Elle admet qu’il était difficile d’imaginer la scène en lisant le scénario. Au moment où elle a vu la scène se dérouler, cependant, Williams dit qu’elle comprend parfaitement pourquoi elle est liée aux gens. Maintenant, elle est ravie de voir les gens avoir la chance de le voir sur grand écran.

« En le lisant dans le script, vous êtes un peu comme, ‘Je pense que je peux imaginer ça mais c’est un peu difficile à imaginer’ et ensuite en parler à Gerard, obtenir sa vision et son ton, vous êtes comme , « D’accord, cela devient plus clair dans mon esprit » », a déclaré Williams. « Ensuite, le voir en train d’être joué et enfin le voir à l’écran, c’est tout simplement emblématique. Je suis tellement excité de le voir dans un théâtre complet, j’ai hâte de voir les gens réagir. »

M3GAN officiellement en première dans les salles de cinéma le 6 janvier 2023.