Fin expliquée de « Aggretsuko » – Saison 5 : ce qui est arrivé à Retsuko, Haida et les autres

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la cinquième saison de « Aggretsuko », qui est disponible sur netflix À partir du 16 février 2023, après que Retsukio et ses amis ont recueilli des preuves de la fraude et confronté Himuro, la protagoniste de la série animée fait face à son plus grand défi à ce jour lorsqu’elle est entraînée dans le monde de la politique.

Après avoir décidé de ne pas retourner au bureau à cause de ce qu’il a fait sous les ordres d’Himuro, Haida est toujours sans emploi et ne semble pas très intéressée à en trouver un non plus, ce que Retsuko n’aime pas du tout, alors elle décide de mettre fin à leur travail. relation jusqu’à son retour, d’être responsable.

Haida est également expulsé de son appartement et se réfugie dans un cybercafé., où elle rencontre un ami virtuel dans la vraie vie. Shikabane propose de rester avec elle pendant un certain temps, ce que bien sûr, le comptable ne dit pas à Retsuko, qui devient méfiante.

cinquième saison de « Aggretsuko » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 5 DE « AGGRETSUKO » ?

Afin de découvrir ce que Haida cache, Fenneko utilise l’avatar « Fennelope » et se lie d’amitié avec lui et Shikabane dans le jeu en ligne et organise une réunion pour les rencontrer en personne. Le protagoniste de « Aggretsuko” elle pense qu’elle est trompée et est furieuse, mais à la fin tout s’éclaircit et elle permet à son petit ami d’emménager dans sa maison.

Cependant, Haida se sent trop à l’aise et ne fait rien pour changer sa situation, ce qui commence à agacer Retsuko. Après une visite inattendue de la mère du panda roux, le comptable décide de se pousser à s’améliorer et lorsqu’il rend visite aux parents de sa petite amie, il préfère dire la vérité. Bien que le père prétende accepter la relation, il n’approuve pas Haida.

En visitant la famille de Haida, ce que Retsuko découvre n’est pas du tout ce à quoi elle s’attendait. Le père du comptable est un homme politique important, mais en raison de son état de santé, il cède la place à son fils Jiro pour se présenter aux prochaines élections à la Chambre des représentants.

D’autre part, Retsuko est approché par Masuo Ikari, chef du parti Anger, qui demande à la jeune femme de se présenter aux élections en tant que membre de son parti. Bien que le protagoniste de « Aggretsuko » a beaucoup de doutes à ce sujet, à la fin il accepte la proposition en raison de la pression publique.

Le père de Haida n’approuve pas son fils ou sa petite amie dans la cinquième saison de « Aggretsuko » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 5 « AGGRETSUKO » ?

Retsuko remporte-t-il les élections ?

Cependant, après être montée sur scène avec Ikari, elle se sent très stressée et regrette. Elle tente de retirer sa candidature, mais ses amis et même son petit ami, qui ne veut pas suivre les ordres de sa famille, l’encouragent à continuer.

Cependant, pour se présenter aux élections, Retsuko doit non seulement être courageuse, mais aussi avoir de l’argent, puisque les candidats doivent déposer une caution de trois millions de yens. Lorsque ses parents refusent de financer la carrière politique de sa fille, elle décide de se tourner vers les dons.

Washimi et Gori font don de l’argent à Retsuko pour enregistrer sa candidature, tandis que Jiro commence sa campagne politique et connaît un grand succès.. Le panda rouge fait également campagne, mais cela n’obtient pas le même résultat car les gens veulent juste qu’il chante du death metal.

Lorsque le Premier ministre proclame son soutien à Jiro, Retsuko est submergée par la pression, mais après une brève conversation avec Ton, elle prend le micro et s’adresse à ses électeurs potentiels.

Après une attaque qui a failli tuer Haida, la protagoniste de « Aggretsuko » décide d’arrêter, mais son petit ami la motive à continuer. À la fin de la cinquième saison, Jiro remporte les élections, tandis que Retsuko et son petit ami continuent leur vie.