« Shingeki no Kyojin », Bertholdt: que signifie le pendu dans « Attack on Titan »

Dans « Shingeki no Kyojin« Saison 4 Episode 3, il y a eu une grande révélation sur Reiner et Bertholdt ce qui nous a donné un aperçu encore plus profond des personnages. Cependant, El Segundo s’est distingué pour avoir mentionné un personnage qui avait une forte impression sur eux: l’homme qui s’est pendu après avoir raconté son histoire.

Comme vu dans le chapitre, Reiner, Bertholdt, Marcel et Annie les soldats eldiens ont-ils été choisis par Marley pour attaquer le Île Paradis dans le année 845. Ils n’étaient que des enfants lorsque cela s’est produit, alors ils étaient pleins d’idées fausses sur ce qu’ils allaient trouver derrière les murs.

En route, Marcel décédé quand Ymir, sous sa forme de titan pur, est soudainement apparu et a essayé d’attraper Reiner. Incapable de réagir, elle a mangé Marcel quand il a poussé Reiner pour le sauver, et ses trois compagnons ont décidé de poursuivre de force le plan en Reiner.

Après leurs actions, ils sont tombés sur cet homme, qui leur a raconté l’histoire de comment les titans ont attaqué son village. Cette histoire a été répétée par Bertholdt dans la première saison et dans les premiers épisodes du manga, créant tout un symbolisme autour d’eux. Vous avez réalisé? Sinon, détendez-vous, nous vous le révélons ici.

QUE SIGNIFIE L’HOMME PENDU DANS «ATTAQUE SUR TITAN» ET QUEL EST LE LIEN AVEC BERTHOLDT?

Le destin de Bertholdt a été l’un des plus cruels dans « Attack on Titan » (Photo: Wit Studio)

Dans une scène particulièrement déchirante du épisode 3 de la saison 4 de l’anime, nous voyons comment un homme raconte Reiner et Bertholdt comment il avait tellement peur des titans lorsqu’ils ont attaqué le village dans lequel il vivait, à tel point qu’il est parti et a abandonné ses trois enfants, qui ont probablement été dévorés par les titans.

Apparemment, il a eu tellement peur qu’il a perdu tout sens de quoi que ce soit d’autre et a dû fuir sans regarder en arrière. Après cela, il a rencontré ce groupe de réfugiés où il a rencontré Annie, Bertholdt et Reiner. A partagé l’histoire juste avant de pendre, se sentant toujours coupable de la mémoire.

L’homme qui s’est pendu a raconté l’histoire que Bertholdt avait volé (Photo: Mappa Studio)

« Il vivait à la périphérie du mur Maria, au fond des montagnes du sud-est« Il a partagé. « C’est arrivé à l’aube. Les animaux ont tous été émus et j’ai entendu un bruit étrange. Pensant que c’étaient des marches, j’ai ouvert la fenêtre. Le reste est flou, mais je me suis échappé sur mon cheval. Laisser trois enfants du même âge que toi« .

Le plus drôle, c’est que ce sont les mêmes mots qu’il a utilisés Bertholdt pour décrire l’attaque de son village lors de la première saison. Ce graphique partagé par Skylenee dans Reddit explique la similitude. Bertholdt dit cela dans le épisode 3 de la saison 1, bien que les images aient été changées lorsque l’homme a raconté la vraie histoire.

Comparaison d’images de ce que l’homme et Bertholdt ont dit (Photo: Skylenee sur Reddit)

C’est fou de penser qu’ils viennent d’adopter l’histoire du garçon d’une petite ville à la périphérie de la Mur Maria et l’ont fait sien. Mais cela a aussi du sens. S’il était le seul survivant, alors personne ne serait laissé en vie pour contester son histoire et révéler sa couverture. C’était un mouvement intelligent.

Comme vous vous en souvenez, Bertholdt il était accablé de culpabilité et de douleur pour les vies qu’il avait tuées, tout comme l’homme dont il avait volé l’histoire. En réalité, Reiner Il est également bouleversé, mais en raison de son caractère et être contraint de devenir le chef de l’équipe lui a permis de se débarrasser de ses peurs et de faire « ce que j’avais à faire».

Bertholdt dort étrangement (Photo: Kodansha)

Mais le plus curieux dans tout cela est la position dans laquelle Berthold dormir dessus anime et dans le manche. C’est un moment amusant, alors que ses autres camarades de classe se moquent de la façon dont il peut dormir comme ça. Encore une fois, les fans ils ont trouvé quelque chose de bizarre à ce sujet et a décidé de faire plus de recherches à ce sujet.

Il parait, Hajime isayama intègre différents concepts populaires du monde à votre manche, mais personne n’était censé établir une relation directe avec le cartes de tarot. Pour être précis, Bertholdt dort dans la même position que celle indiquée sur la carte de tarot de « Le pendu« (Le pendu). Coïncidence? En bref, non.

La carte de tarot de « The Hanged Man », « The Hanged Man » (Photo: Reddit)

On pense que l’image de ce carte de tarot est une référence à un punition commune pour les traîtres dans les temps anciens: être crucifié à l’envers. Saint Pierre est un exemple célèbre. Un autre nom pour la lettre était en fait « le traître», Mais c’est aussi une référence à un mythe nordique dans lequel Odin accroché à Yggdrasyl recevoir la sagesse.

Cette carte représente le indécision lors de la prise de décision, attendez et réfléchissez bien à vos options, ou changement drastique. Une autre interprétation est, curieusement, le sacrifice de soi, quelque chose que Bertholdt est finalement le seul à être tué pour sauver Armin.

Comparaison de la position de Bertholdt et de la carte de tarot « The Hanged Man » (Photo: Reddit)

Bertholdt il n’a jamais voulu tuer personne. C’était juste un gamin pensant qu’il allait faire quelque chose de bien pour son pays vaincre le mal qui était derrière les murs de la Île Paradis. En brisant le mur, il s’est rendu compte que derrière il n’y avait que des innocents, comme lui et sa famille, ressentant une immense culpabilité qui l’accompagnerait jusqu’à jour de sa mort.

Il Il a suivi les ordres de Marley suivi Reiner parce que je ne savais pas quoi faire d’autre. Il était toujours impatient de reculer et mentionné à plusieurs reprises que Je ne voulais tuer personne. À la fin, il est mort en criant à l’aide, mais il était trop tard et personne n’allait l’aider. En bref, l’un des Destinations les plus cruelles de « Shingeki no Kyojin ».