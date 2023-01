Qui sont les concurrents de la deuxième saison de « Cielo para dos »

« Single’s Inferno » est de retour avec une deuxième saison et un nouveau casting de singles prêts à trouver l’amour. Si vous en avez marre de la formule explicite de télé réalité Quoi « Trop chaud pour le manipuler » Soit « L’île des tentations »cette alternative coréenne sera très rafraîchissante.

la réalité Netflix sud-coréen a rompu les schémas lors de sa première sortie en décembre 2021. La façon dont ils interagissent est très différente de celle de l’ouest, donc le simple fait de se tenir la main finit par être excitant pour le public.

La saison 2 n’a pas fait la différence, car avec seulement deux semaines de diffusion, est dans le Top 10 des plateformes de streaming mondialesainsi que d’autres productions asiatiques telles que Alice au pays des frontières« La gloire » et « L’alchimie des âmes ».

Avant de continuer, regardez ici la bande-annonce de « Heaven for Two » Saison 2.

LES CONCURRENTS DE « SKY FOR TWO » SAISON 2

1. Shin Seul-ki

Shin Seul-ki est un étudiant en piano de l’Université de Séoul. Elle a 25 ans et l’une des filles les plus populaires de la série. Il a attiré l’attention de Dong-woo, mais il l’a refusé après qu’ils soient allés à Sky Island. Actuellement, est disputé entre Jong-woo et Jin-young.

Âge: 25 ans

25 ans Métier: étudiant en piano

étudiant en piano Instagram : @shinseulkee

2. Choi Jong Woo

Jusqu’au moment, Jong-woo ne pouvait pas aller à Sky Island, il n’a donc pas été en mesure de révéler son âge ou sa profession. Cependant, dans les premiers épisodes, il a indiqué qu’il jouait au football depuis qu’il était petit, ce qui pourrait signifier qu’il est un athlète. Quel âge pensez-vous qu’il a ?

Depuis le début, a montré de l’intérêt pour Seul-ki. Même si elle ne semblait pas lui prêter attention auparavant, ses efforts et sa personnalité bienveillante la gagnent.

Âge: À confirmer

À confirmer Métier: À confirmer

À confirmer Instagram : @jvvcful

Choi Jong-woo ne va toujours pas à Heaven Island dans la saison 2 de « Heaven for Two » (Photo : Choi Jong-woo)

3. Park Se-jeong

En dépit d’être l’un des plus beaux, directs et drôles de cette saison, Se-jeong n’a pas eu beaucoup de prétendants. Au début, elle s’est intéressée à Yoong-jae et a même laissé entendre qu’ils pourraient aller à Sky Island ensemble. Puisque vous n’avez pas encore pu visiter l’hôtel de luxe, nous ne connaissons pas son âge et sa profession. Ce ne serait pas une surprise qu’elle soit mannequin ou influenceuse, même si elle pourrait nous surprendre avec quelque chose d’inattendu en tant que conservatrice d’art (puisqu’elle a de nombreuses photos dans des galeries).

Âge: À confirmer

À confirmer Métier: À confirmer

À confirmer Instagram : @jennonpark

4. Lee So-e

Lee So-e a eu du mal sur Hell Island. Après que constamment rejeté par Yoong-jaeelle avait l’air très triste et déprimée, ne sachant pas si elle devait continuer dans la compétition.

Cependant, l’arrivée de nouveaux participants lui a permis de visiter la Sky Island et révélant qu’elle est une étudiante en théâtre de 23 ans You can So-e, Fighting!

Âge: 23 ans

23 ans Métier: étudiant par intérim

étudiant par intérim Instagram : @e._.soi

Lee So-e est l’un des concurrents de la saison 2 de « Heaven for Two » (Photo : Lee So-e)

5. Jo Yoong-jae

Le charme et la gentillesse de Yoong-jae l’a rendu très populaire dans les premiers épisodes, mais sa peur de blesser les gens a fait perdre beaucoup de temps à So-e. Cependant, dès le départ, les Un agent de change de 32 ans n’avait d’yeux que pour Seo-eun et ils ont très bien réussi leur visite à l’île du ciel.

Âge: 32 ans

32 ans Métier: Agent de bourse

Agent de bourse Instagram : @yoongkda

Jo Yoong-jae est agent de change et l’un des concurrents de « Heaven for Two » (Photo : Choi Jong-woo)

6. Choi Seo-eun

Au début, Seo-eun ne semblait pas très intéressé par qui que ce soit., mais lorsqu’il a approché Yoong-jae pour obtenir des conseils, il a réussi à le charmer très efficacement. Lors de son voyage à Sky Island, elle a révélé qu’elle était une artiste plasticien diplômé du Pratt Institute de New York. Depuis, le duo est très stable, on connait donc déjà au moins un couple qui finira le concours ensemble.

Âge: 28 années

28 années Métier: peintre

peintre Instagram : @4x4ischoi

7. Shin Dong Woo

Oh Dong-woo ! Après avoir été rejeté par Seul-ki – parce qu’elle se sentait trop sous pression – nous avons pensé que cela lui donnerait une chance de sortir avec Nadine, qui s’intéressait à lui depuis le début. Même si la conversation se déroulait beaucoup mieux avec elle, le chirurgien plasticien de 32 ans lui a donné un indice qui a tué ses illusions. Apparemment, il est toujours intéressé à gagner Seul-ki. Dépasse-toi, frère.

Âge: 32 ans

32 ans Métier: Chirurgien plastique

Chirurgien plastique Instagram : @darricksss

Shin Dong-woo est un chirurgien plasticien qui fait partie de la saison 2 de « Heaven for Two » (Photo : Shin Dong-woo)

8. Lee Nadine

L’expression de Dong-woo quand Nadine lui a dit qu’elle étudiait en pré-médecine à Harvard., avec une spécialité en neurosciences. Dès le début, elle a dit qu’elle aimait beaucoup le sport, alors les candidats ont supposé que sa profession était liée à cela.

Après le rejet de la doc, le candidat de 23 ans semble intéressé par Jin-youngmais vous devrez travailler dur, car il y a beaucoup de concurrence.

Âge: 23 ans

23 ans Métier: étudiant prémédical

étudiant prémédical Instagram : @deeenerss

9. Kim Han Bin

Qui n’aime pas un homme qui sait cuisiner ? La saison dernière, Moon Se Hoon était le chef du casting et celui qui a sauvé le groupe de la famine. À cette occasion, Kim Han-bin a été en charge de la cuisine et a révélé qu’il est un cuisinier avec de nombreuses certifications et reconnaissances ET qu’il n’a que 24 ans !

Jusqu’à présent, il a été démontré intéressé par Seo-eunmais comme elle a déjà choisi Yoong-jae, notre chef préféré marche tout seul.

Âge: 24 ans

24 ans Métier: Chef

Chef Instagram : @domestic_seal

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 2 DE « CIELO PARA TWO »

10. Kim Jin Young

Kim Jin-young a eu beaucoup d’impact depuis son arrivée au « paradis pour deux ». Depuis, le paysage du concours a changé, puisque trois femmes différentes s’intéressent à luil, mais avec qui va-t-il rester?

Le participant de 28 ans a révélé qu’il faisait auparavant partie de la marine sud-coréennemais actuellement travailler comme youtubeur, partageant du contenu militaire. Il a une personnalité plutôt réservée, mais il est très honnête. Il semble aimer Seul-ki, mais il a également manifesté son intérêt pour Lee Nadine, qui choisira-t-il ?

Âge: 28 années

28 années Métier: youtubeur

youtubeur Instagram : @dex_xeb

Kim Jin-young était auparavant dans la marine sud-coréenne, mais fait maintenant partie de la saison 2 de « Heaven for Two » (Photo : Kim Jin-young)

11. Lim Min-su

Lim Min-su a été l’un des derniers ajouts à l’émission de téléréalité coréenne. La jeune femme a 26 ans et travaille comme mannequin. De plus, elle a récemment ouvert une boutique de vêtements qu’elle gère presque entièrement par elle-même, s’occupant des dessins, du mannequinat, des photos, etc. Jusqu’à présent, elle semble intéressée par Kim Jin-young, puisqu’elle l’a invité à Sky Island à deux reprises. Malheureusement, il lui a déjà dit qu’il ne voulait pas de relation avec elle. Est-ce que Min-su s’intéressera à quelqu’un d’autre ?

Âge: 26 ans

26 ans Métier: Tailleur

Tailleur Instagram : @asser__kim

12. Kim Se Jun

Avec Min-su, Se-jun était parmi les derniers à arriver pour le deuxième épisode de « Heaven for Two ». Dans l’épisode 7, on apprend que le beau concurrent Il a 27 ans et ce n’est pas la première fois qu’il apparaît dans la télé-réalité, car c’était un des ouvriers de Jin-Taek quand il a été annoncé qu’il avait une boutique de tailleurs la saison précédente.

Se-jun travaille comme couturière chez un tailleur, ce qui explique pourquoi il est toujours habillé des meilleurs designs. Jusqu’à présent, il semble intéressé par Lee So-eEh bien, il l’a choisie pour aller à l’Ile du Ciel, mais elle a choisi quelqu’un d’autre lorsqu’elle a remporté le défi des femmes. Que va-t-il se passer entre elles ?