L’histoire complète de « The Last of Us », le jeu vidéo qui inspire la série HBO Max

Précisément lorsque « The Walking Dead » s’est terminé après onze saisons, vient « Le dernier d’entre nous” pour prendre le poste en l’apocalypse des zombies. La série HBO sortira prochainement et adapte le histoire du célèbre jeu vidéo homonyme.

Le programme créé pour les consoles PlayStation a été développé par la société Le chien méchantqui a été en charge d’autres titres à succès tels que « Rings of Power » et « Way of the Warrior ».

La la première version est sortie en juin 2013 et a reçu des critiques élogieuses, à la fois pour ses graphismes, sa caractérisation et sa narration. « The Last of Us » est devenu l’un des jeux vidéo les plus vendus, atteignant des millions d’unités.

COMMENT FONCTIONNE « THE LAST OF US » ?

Dans « Le dernier d’entre nous » les joueurs contrôlent Joel, un passeur qui doit emmener une adolescente nommée Ellie à un groupe de rebelles. Le tout au milieu d’un États-Unis post-apocalyptiques.

L’histoire se déroule d’un point de vue à la troisième personne et vous pouvez utiliser des armes à feu ainsi que des armes improvisées pour vous défendre contre les zombies et les humains cannibales.

Dans versions informatiques, il y a une option multijoueuroù huit participants peuvent coopérer ou s’affronter.

Plus tard, des ajouts tels que « The Last of Us: Left Behind » ont été publiésqui se compose d’un seul joueur suivant Ellie et son meilleur ami Riley.

COMMENT COMMENCE LE JEU VIDEO « THE LAST OF US » ?

« The Last of Us » commence par Joël et sa fille Sarah, qui profitent d’un moment ensemble le jour de leur anniversaire après s’être préoccupés des problèmes quotidiens. Cependant, tout change rapidement lorsque Un champignon mutant se propage à travers les États-Unis, infectant les gens et les transformant en zombies.

Ils sont situés dans la banlieue d’Austin, au Texas, d’où ils s’échappent avec leur jeune frère, Tommy. Alors que les souillés se lancent à la poursuite, Joel et sa fille rencontrent un soldat. Alors qu’ils pensaient qu’il allait les aider, il reçoit l’ordre de les assassiner.

Tommy a sauvé Joel avant qu’il ne reçoive une balle dans la tête, mais Sarah avait déjà été blessée et il n’y avait aucun moyen de la sauver..

QUAND JOEL RENCONTRE-T-IL ELLIE, L’AUTRE LEAD ?

Après la mort de sa fille, Joel est dévasté, mais parvient à survivre à l’apocalypse. Le jeu vidéo performe un saut dans le temps de 20 ansoù le pays a été complètement dévastéAujourd’hui, les survivants vivent dans des zones de quarantaine totalitaires, des colonies indépendantes ou en groupes nomades à l’intérieur de bâtiments abandonnés.

Le le protagoniste est maintenant un bootlegger dans la zone de quarantaine du nord de boston avec sa compagne Tess. Le groupe antimilitariste appelé Fireflies leur offre une belle récompense en échange de amener une adolescente nommée Ellie en toute sécurité au Massachusetts State House, hors de la zone de quarantaine.

Joel et Ellie voyageant en voiture à l’intérieur du jeu vidéo « The Last of Us » (Photo : Naughty Dog)

POURQUOI ELLIE EST-ELLE IMPORTANTE DANS « THE LAST OF US » ?

Peu de temps après avoir commencé leur voyage, Joel et Tess découvrent que Ellie était infectée, mais ce n’était pas aussi simple qu’ils le pensaient. Quand une personne a été mordue par un zombie, n’a pas duré plus de deux jours jusqu’à ce que tu deviennes l’un d’eux, mais l’adolescent avait été infecté il y a trois semaines et avait survécu.

En conclusion, le Ellie avait développé une immunité contre le champignon qui a amené l’apocalypse, alors les lucioles la voulaient pour développer un vaccin. Cela fait d’elle le seul espoir de sauver les survivants et d’essayer de reconstruire la société.

Cependant, lorsqu’ils arrivent au point de rendez-vous, ils découvrent que l’émissaire des Lucioles avait été tué et un groupe de soldats approche. peu avant, Tess a révélé qu’elle avait été morduealors il a décidé de se sacrifier pour que Joel et Ellie puissent s’échapper.

Le protagoniste décide de chercher son frère Tommy, qui avait été un Firefly, pour voir s’il pouvait leur dire où les trouver.

LES ZOMBIES NE SONT PAS LA SEULE CHOSE QU’ILS DOIVENT AFFRONTER

Joel et Ellie devront non seulement éviter d’être mordus ou mangés par des zombies, mais parmi les humains survivants, il y a aussi des ennemis. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les militaires ils ne sont pas de votre côté.

En plus, aussi à divers groupes de bandits qui volent de la nourriture ou des armes aux autres, ce qui rendra leur chemin plus difficile.

Plus tard, ils devront également faire face à un groupe de charognards et de cannibales. Joel affronte l’un d’eux et finit par être grièvement blessé, alors Ellie doit le soigner et prendre en charge la chasse.

Cependant, elle rencontre le reste du groupe, qui cherche à recruter, mais elle refuse. L’un d’eux la poursuit et veut la tuer, mais Ellie parvient à le tuer. A ce moment, Joël arrive, qui s’est remis et est parti à sa recherche.

David et James sont deux membres du groupe cannibale de « The Last of Us » (Photo : Naughty Dog)

JOEL ET ELLIE TROUVENT-ILS LES LUCIOLES ?

Après avoir été attaqués à l’université, Joel et Ellie ont découvert que les lucioles avaient déménagé à l’hôpital de Salt Lake City dans l’Utah. Après avoir failli se noyer en chemin, l’adolescent est assommé et ils sont retrouvés par une patrouille de voyous.

Marlene, la leader du groupe qui avait initialement fait l’offre, l’informe qu’ils se préparent Ellie pour la chirurgie, car ils ont déterminé qu’une partie de son cerveau avait muté et ils en avaient besoin pour produire le vaccin qui sauvera des milliers de personnes. Cependant, cela coûterait la mort de la jeune femme, qui était déjà devenue comme une fille pour Joël.

ELLIE EST-ELLE SACRIFIÉE ?

Joël doit prendre une décision difficile : sauver l’humanité ou Ellie. Enfin, il se dirige vers la salle d’opération, tuant quiconque se met en travers de son chemin. Il emmène l’adolescent – ​​encore inconscient – ​​sur le parking.

Il y rencontre Marlène, qui essaie de le convaincre que ce n’est pas la bonne alternative et qu’Ellie voulait se sacrifier. Cependant, Joël lui tire dessus et part avec la jeune femme. Quand elle se réveille et demande ce qui s’est passé, l’homme le ment et lui dit que les Lucioles avaient trouvé plus de gens comme elle pour développer le vaccin.

Avant d’entrer dans la colonie où habite Tommy, Ellie raconte à Joel comment elle et sa meilleure amie Riley ont été infectées et la culpabilité qu’elle ressent pour avoir survécu. Pour lui, lui fait jurer que ce qu’il lui a dit sur les Lucioles est vraiet le protagoniste ment à nouveau.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SÉRIE « THE LAST OF US »