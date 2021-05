Apprenez à gérer et à combattre l’anxiété

Notre société est la société de l’anxiété. Nous sommes soumis à un excès d’informations, à un besoin de répondre aux demandes, de répondre activement mais aussi de manière proactive. Nous pouvons le voir dans nos relations avec les applications et, pourquoi pas, dans la relation que nous entretenons avec les gens à travers ces applications. Nous devons également répondre aux e-mails, aux messages qui nous parviennent, aux exigences du travail et aussi concilier vie sociale et professionnelle. Comment ne pas être anxieux?

On sait depuis longtemps que l’anxiété est la peur de l’avenir. La perception que nous ne pouvons pas contrôler ce qui va se passer ou les difficultés qui en découleront. Le manque de contrôle finit par nous rendre plus anxieux.

Mais comment pouvons-nous procéder? Comment gérer l’anxiété? Comment faire face à des situations que nous ne pouvons pas contrôler?

Il est nécessaire de libérer. Lâchez le contrôle, comprenez qu’il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il peut être facile de parler, mais le faire est vraiment un défi. Il faut comprendre que lorsque quelque chose n’a pas de solution, il est résolu. Il faut de la sagesse pour agir ainsi dans ces moments-là.

C’est parce que nous avons dans notre esprit la nécessité d’accomplir des tâches et que tout doit être parfait. Cette idéalisation des choses génère une grande anxiété. Nous sommes soumis aux exigences que les autres et les choses génèrent sur nous. Tout est urgent et tout est crucial.

Cependant, nous oublions que la chose cruciale est notre santé psychologique et physique. Il est nécessaire de lister notre santé en priorité. Se souvenir de soi est important, prendre soin du temple qui est votre corps et votre esprit. Si je ne le fais pas pour toi, fais-le pour celui que tu aimes. Comment pouvez-vous prendre soin de ceux que vous aimez si vous ne prenez pas soin de vous?

Cependant, je sais que nous éprouvons souvent de l’anxiété et que cela est hors de notre contrôle. Alors, comment faire? Comment pouvons-nous faire face lorsque l’anxiété nous frappe?

Nous ne pouvons pas simplement ignorer les situations ou les problèmes. Cependant, nous pouvons faire un parallèle avec notre passé. Pensez à une situation très difficile à laquelle vous avez dû faire face dans le passé et qui ne vous affecte plus. Voyez à quel point vous vous êtes inquiété dans le passé, mais maintenant cela ne vous frappe plus. De même que la situation négative n’affecte plus, cette même situation est éphémère, car, aussi dense soit-elle, elle passera.

Cela ne signifie pas ignorer les situations, mais plutôt ne pas laisser la peur et le besoin de contrôle vous guider. Les meilleures décisions sont toujours prises avec une vision large et un esprit calme.

L’anxiété est cultivée à travers les habitudes que j’ai énumérées ci-dessus. Plus nous garderons l’esprit dans une accélération constante, en étant réactif à chaque demande, plus nous générerons de l’anxiété. L’esprit paisible et serein doit être cultivé, car il réduira votre anxiété. C’est comme si vous aviez commencé à planter des fruits et des légumes là où nous avions des mauvaises herbes et des mauvaises herbes.