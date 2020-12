« WandaVision »: Est-ce la bonne façon de démarrer la phase 4 du MCU?

2020 est dans sa dernière ligne droite et avec cela, la première année serait présentée une décennie entière au cours de laquelle aucune première appartenant à la franchise ne serait présentée. Studios Marvel. La pandémie aurait reporté la première de « Veuve noire»Au point de le déplacer en mai 2021.

De plus, des restrictions sanitaires auraient empêché le tournage de la série exclusive de Disney + pourrait être complété dans les délais établis. Heureusement, ils ont repris leurs activités et l’un d’eux aurait fini le tournage juste à temps pour sortir le plus tôt possible.

Dans le schéma d’origine, la phase 4 du MCU aurait commencé par « Veuve noire« Un choix rare pour de nombreux fans, étant donné que le personnage est décédé en »Avengers Endgame». L’intention était peut-être de commencer la nouvelle phase en lui faisant un adieu digne (l’absence de funérailles pour le personnage du film a provoqué l’indignation de nombreux de ses fans).

Maintenant que le calendrier de la première a changé, nous assisterons en janvier à l’arrivée de l’un des projets qui a suscité le plus d’attentes ces derniers mois: « WandaVision», Un programme qui à l’origine aurait été le deuxième à être publié dans la fenêtre de contenu exclusif pour Disney +.

Les détails exacts de l’intrigue ont été extrêmement serrés (ce qui est habituel dans le MCU) et même sans en révéler grand-chose, ses avancées ont laissé suffisamment d’indices pour montrer que c’est le début parfait pour introduire tout ce qui pourrait entraver la franchise.

Jusqu’à maintenant, Sorcière écarlate et Vision ils sont restés simplement des personnages secondaires pendant la « Saga Infinity », donc commencer la nouvelle phase avec eux serait de montrer clairement que la franchise est prête à aller de l’avant avec de nouveaux visages la menant. Aussi, cela pourrait être l’occasion idéale pour présenter ce qui pourrait être le thème central des projets à venir: Le multivers.

Après avoir joué avec les sentiments de ceux qui ne savaient pas Mysterio dans les bandes dessinées, « Spiderman: loin de chez soi”Introduit un concept qui est une constante dans Marvel Comics. De plus, cela semble être le thème central de la série « Loki« , »Et qu’est-ce qui se passerait si…?« et évidemment »Docteur Strange dans le multivers de la folie». En outre, il n’est pas nécessaire de mentionner les différents rapports sur «Spider-man 3», Qui a confirmé un grand nombre de personnages des incarnations passées du personnage.

Certaines théories affirment que «WandaVision”Explorera le concept du multivers à partir d’une rupture de réalité générée par elle-même Wanda. Si tel est le cas, ce serait le moyen idéal pour présenter le multivers en tant que nouvel arc dramatique de la franchise.

Même si nous approfondissons un peu plus la spéculation, la série pourrait conduire à deux éléments importants: déclencher les événements qui mènent à la suite de Docteur Strange et l’apparition de Wiccan et La vitesse, démarrage « Jeunes vengeurs»(Lire le lien suivant).

Le fait que la série puisse enfin atteindre le catalogue de Disney + Elle marque également un soulagement pour les abonnés de la plateforme, car la forte présence du MCU dans son catalogue était l’une des principales attractions pour contracter un abonnement. Il reste encore beaucoup de temps avant d’avoir un catalogue complet, mais la première étape est la plus importante.