Sam Heughan a été ridiculisé sur les réseaux sociaux

Outlander est l’une des séries les plus attendues de cette 2021. C’était en mai de l’année dernière lorsque Netflix a publié la quatrième saison et, jusqu’à il y a quelques semaines, il n’y avait aucune nouvelle de la sortie du cinquième opus, qui montrera les mésaventures. de Jamie et Claire Fraser.

Ce sera le 11 mai prochain lorsque Netflix publiera les nouveaux chapitres de Outlander, qui sera également basé sur le cinquième livre de Diana Gabaldón. Cependant, cette série ne provient pas du géant du streaming, mais de Starz Play, le réseau américain qui a permis à l'écrivain original de capturer ses écrits sur le petit écran.







À tel point que, même si le monde entier est désormais proche de voir les épisodes de la cinquième édition de Outlander, les acteurs tournent déjà la sixième partie. Et, en fait, la société de production a déjà confirmé qu’elle avait renouvelé Starz pour un septième versement. Autrement dit, le duo de Sam Heughan et Catriona Balfe a encore une longue vie à l’écran.

Les protagonistes, qui donnent vie précisément à Claire et Jaime Fraser se sont rencontrés en 2014 lors du casting de la première saison et, la chimie qu’ils ont transmise devant les caméras était choquante, ils ont donc été immédiatement pris pour les rôles principaux. À tel point qu’après sept ans de collaboration, Heughan et Balfe sont déjà de grands amis et, à plus d’une occasion, ils montrent leur grande affection sur les réseaux sociaux.

Sam Heughan et Catriona Balfe sont de grands amis. Photo: (Getty)



En fait, hier 30 avril, Catriona Balfe a voulu dédier un message tendre mais comique à Sam Heughan afin de le féliciter pour son anniversaire. « Joyeux anniversaire à cet humain ridicule. Je pense que cette vidéo résume assez bien la situation. Oh et que cette année vous apporte toutes les choses merveilleuses que vous méritez« A écrit la star de Outlander dans la publication Instagram.

Cependant, au-delà de l’écriture, ce qui a attiré beaucoup d’attention était la vidéo publiée par Balfe. Vous pouvez y voir l’acteur qualifié de Jaime Fraser lors du tournage de la sixième saison de Outlander comme il va, au ralenti, d’un visage sérieux à son sourire le plus ridicule.