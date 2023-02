« Alchimie des âmes » : Park Jin, Jin Ho-Gyeong et Ms. Kim, sont-ils vraiment morts dans la saison 2 ?

Il fin de « Alchimie des âmes » C’était choquant et, pendant plusieurs minutes, le public ne tenait qu’à un fil. Oui ok Jang-uk et Nak-su pourraient finir ensemble, tous les personnages ne pourraient pas avoir une conclusion aussi positive dans le série netflix. La question est de savoir si c’était le cas avec Park Jin, Mrs. Kim et Jin Ho-Gyeong, qui se sont retrouvés dans des situations mortelles.

Après quoi Jin Mu rejoint le roi et l’Assemblée unanime de sorciers, ils se rendirent à Jinyowon pour prendre l’œuf du Oiseau de feu, alors le chef Jin Ho-Gyeong a dû les affronter. Cependant, lorsque le gwanju a révélé ses pouvoirs de commutation d’âme, la bataille s’est terminée.

La deuxième fille de la famille Jin, choisir, elle a été forcée d’ouvrir la porte pour que l’énergie de sa mère ne soit pas absorbée. Au réveil de l’oiseau de feu, Jinyowon a commencé à s’effondrer, alors le chef Jin est entré dans la grotte avec Mme Kim pour empêcher les reliques de s’échapper.

Pour sa part, Park Jin était trop tard pour les sauver et ne pouvait que sceller l’entrée afin que plus d’esprits ne sortent pas. Par conséquent, la grotte s’est effondrée sur la femme qui devait être sa femme.

L’ancien chef de Songrim est allé trouver ses ennemis pour récupérer l’œuf. Bien qu’il ait d’abord montré ses talents de sorcier en combattant l’Assemblée unanime, Jin Mu l’a attaqué par derrière.le transperçant de son épée comme un lâche… Ont-ils réussi à survivre ?

JIN HO-GYEONG, MME. KIM ET PARK JIN SONT VRAIMENT MORTS ?

Bien que les scènes de leur supposée mort en aient fait pleurer beaucoup, Park Jin, Mme. Kim et Jin Ho-Gyeong ont réussi à survivre grâce à Jin Bu-yeon. Après que Nak-su ait retrouvé son dernier souvenir, la prêtresse a pris le contrôle du corps et a su quoi faire pour les aider.

Bu-yeon a ouvert un portail vers Jinyowon, et avec l’aide de Maître Lee, ils ont sauvé Mme. Kim et Jin Ho-Gyeong d’être écrasés à mort par des pierres.

Jin Bu-yeon a sauvé Ho-Gyeong et Mrs. Kim à la fin de « Alchemy of Souls » (Photo : Netflix)

Ils ont également sauvé Park Jin, qui saignait à mort à Cheonbugwan et était sur le point d’être brûlé à mort. Maître Lee l’a emmené en sécurité et l’a guéri, lui permettant de survivre.

PARC JIN ET MME. KIM DOIT ÊTRE ENSEMBLE ?

Dans les dernières minutes du dernier épisode de « Alchemy of Souls », la série a fait un bond d’un an dans le futur et nous avons pu voir que mrs. Kim et Park Jin ont pu se marier et vivre ensemble, comme ils en avaient toujours rêvé.

De plus, tout en prenant soin des jumeaux de Dang-gu et Cho-yeon, Mrs. Kim se sentait nauséeuse, ce qui suggérait qu’elle aussi était enceinte.