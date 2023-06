Le dernier film de Tarantino est une exploration de la narration violente ; Dévoilé à Cannes Masterclass

Quentin Tarantino récemment ouvert lors d’une discussion au prestigieux Festival de Cannes. Il a partagé des idées sur son livre Cinema Speculations et a taquiné des détails sur son prochain et dernier long métrage, Le critique de cinéma.





Tarantino, un aficionado sérieux du cinéma grind-house, a le don d’insuffler à ses films un mélange inoubliable de violence et de drame. Le réalisateur est connu pour produire des scènes si intenses qu’il doit être filmé en noir et blanc pour éviter une cote NC-17. Au cours de sa conversation à Cannes, il a passé un certain temps à discuter du rôle de la violence dans son travail tout en citant d’autres classiques du cinéma tels que John Flynn Tonnerre roulant et de Martin Scorsese Conducteur de taxi tel que rapporté par Variété.

Son analyse de Tonnerre roulant était particulièrement fascinant. Tarantino a souligné que c’est ce film qui l’a incité à prendre plus au sérieux sa critique cinématographique. Pas dans le sens d’écrire et de publier des critiques formelles, mais dans le contexte de regarder des films avec un œil critique, d’observer leurs nuances et de se faire une opinion solide à leur sujet. Il a franchement exprimé sa conviction que Rolling Thunder aurait dû se terminer avec un degré de violence plus élevé pour maintenir le récit axé sur la vengeance qui fait partie intégrante du scénario de Paul Schrader.

Se tourner vers Don Siegel’s Dirty Harry, un film connu pour sa représentation de la brutalité policière dans le contexte des manifestations de la guerre du Vietnam, les idées de Tarantino se sont révélées intrigantes. Il s’est identifié à l’intention de Siegel de choquer le public plutôt que de faire une déclaration politique. Cela révèle une facette fascinante du processus créatif de Tarantino.

Pour illustrer son engagement à représenter authentiquement ses points de vue dans son travail, il a déclaré…

« J’écris mon propre matériel, donc s’il y a des aspects politiques là-dedans, je les mets là-dedans. »

Contes de compassion et récits violents de Tarantino

Cependant, malgré sa réputation de récits imprégnés de violence, Tarantino n’est pas sans limites. Il a révélé une attitude compatissante inattendue lorsqu’il s’agit de tuer des animaux à l’écran, une ligne qu’il n’est pas prêt à franchir. Il a souligné que la magie du cinéma pour lui réside dans sa nature imaginaire, et cela s’étend aux scènes violentes pour lesquelles il est connu.

Dans une rétrospective de la filmographie de Tarantino, on remarque qu’il réécrit fréquemment l’histoire en armant des personnages marginalisés d’une vengeance violente. Cela est très évident sur certaines de ses œuvres comme Basterds sans gloire, Django Unchainedet Il était une fois à Hollywood. Bien que cette stratégie narrative ait parfois été un choix intentionnel, il y a eu des cas où elle s’est matérialisée de manière plus organique au cours du processus de narration. Dans le cas d Il était une foisil a déclaré que son intention était de créer un récit qui sauverait le personnage de Sharon Tate et punirait les méchants.

Quand il s’agissait de discuter de son prochain et dernier film, Le critique de cinéma, Tarantino, qui est généralement assez ouvert et verbeux lorsqu’il parle de cinéma, était exceptionnellement réservé. Il a laissé son public en suspens, suggérant que le film contient des monologues de personnages intrigants mais sans fournir de détails spécifiques. Ainsi, les fans et cinéphiles impatients devront attendre la sortie du film pour découvrir les secrets de la dernière tentative cinématographique de Tarantino.