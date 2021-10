Jamie Foxx a révélé la raison pour laquelle il ne se mariera jamais

Jamie Foxx est l’une de ces personnes qui ne se soucie pas de s’attacher et a déclaré que le style de vie « emporte-pièces » n’était pas pour lui.

Expliquant ce qu’il voulait dire, il a déclaré au Daily Pop d’E! : « Les 2,5 enfants, les boiseries du break et du cottage, je ne pensais pas que c’était pour moi. »

Il pense également que ses relations avec ses filles Corinne, 27 ans, et Annalise, 12 ans, sont meilleures en raison de ses choix.

« Nous, en fait, nous nous sommes plus rapprochés.

« Ils adorent leur papa et je continue de bouger. »

Il a également révélé plus sur sa configuration familiale: « C’était par dessein d’avoir toute ma famille vivant avec moi, parce que je ne veux pas qu’ils vivent loin de ma situation.

« Je veux qu’ils voient et partagent les choses que je traverse. Il y a beaucoup de travail acharné, il y a beaucoup de déception, mais il y a beaucoup de choses à célébrer. »

Parlant sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, il a déclaré: « Ce qui s’est passé, c’est que ma fille – ne savait pas que j’avais déjà vérifié les antécédents de son petit ami – il vient au berceau, et Snoop se trouve être là.

« Et j’ai dit: » Snoop, il est là, juste là. Secouez-le « . Et, vous savez, Snoop s’est approché du petit ami de ma fille et a juste dit: » Hé, quoi de neuf, parce que? Nous ses oncles, vous savez ce que je dis, alors agissez en conséquence, mon pote.