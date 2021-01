"Pilleur de tombe" et "Île du crâne" devenir une série animée Netflix

Il y a un réapprovisionnement animé dans la zone d’action d’aventure. Netflix travaille avec Legendary Television sur des séries sur King Kong et Lara Croft.

À proprement parler, il existe deux séries d’animation, comme l’écrit Deadline, entre autres. « Skull Island » est créé dans le MonsterVerse par le studio de cinéma Legendary et reçoit maintenant un format de série. Il devrait s’agir de personnes bloquées qui atterrissent sur Skull Island et rencontrent plusieurs monstres surdimensionnés – y compris King Kong lui-même, bien sûr. « Skull Island » prend vie grâce à Powerhouse Animation, qui comprend Castlevania et Blood of Zeus.

Lara Croft se lance dans une nouvelle aventure

Il y a aussi quelques informations sur la série d’animation « Tomb Raider ». Il devrait donc faire suite à la trilogie de redémarrage des jeux vidéo et suivre une nouvelle aventure de Lara Croft. Après que l’héroïne du titre a été vue dans plusieurs films et même des bandes dessinées en dehors des jeux, elle fait maintenant ses débuts dans une série. Tasha Huo est à bord en tant que scénariste et productrice exécutive, qui travaille également sur « The Witcher: Blood Origin » avec Netflix.

Après l’énorme succès de « The Witcher », Netflix semble avoir pris goût à l’emballage de jeux vidéo dans un format série. Le géant du streaming travaille également sur une série en direct pour « Assassin’s Creed », une série d’animation pour « Cuphead » et deux séries pour « Resident Evil ».