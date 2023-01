Des batteries qui s’héritent : elles développent une batterie qui peut durer jusqu’à 400 ans

in

Et si vous n’aviez plus jamais à vous soucier de la batterie de votre mobile ? C’est ce que propose la technologie développée par ces chercheurs.

La durée de vie de la batterie des smartphones reste un défi pour l’industrie technologique

L’avenir de piles d’appareils électroniques pourrait changer pour toujours, et tout cela « à cause » d’un découverte accidentelle réalisées dans les laboratoires de chimie de l’Université de Californie à Irvine.

Plusieurs étudiants et chercheurs de cette université ont inventé une nouvelle technologie de batterie capable de supporter des centaines de milliers de cycles de charge sans perte de capacité, mettant ainsi fin à l’un des problèmes majeurs des batteries lithium-ion existantes aujourd’hui.

La technologie est basée sur un matériau de nanofils d’or recouverts d’une fine couche de gelée. Mya Le Thau, inventeur accidentel de la technologie, a découvert qu’en encapsulant les fils d’or avec le gel, les filaments de condensateurs électriques peuvent conserver leurs capacités après des centaines de milliers de cycles de charge.

Une découverte fortuite qui pourrait changer les piles à jamais

Dans le rapport examinant la recherche, les créateurs expliquent comment l’utilisation de ces fils minuscules, des milliers de fois plus fins que les cheveux humains, augmente la zone de stockage et de transport des électrons, tout en conservant la conductivité.

Bien que les nanofils ne soient pas une technologie nouvelle : ils sont déjà utilisés aujourd’hui, bien que ils ont le problème d’être extrêmement cassants et d’avoir peu de résistance cycles de charge et de décharge.

La solution proposée par les chercheurs consiste à les recouvrir d’une fine couche de gel semblable à plexiglas. De cette façon, les fils sont protégés contre la casse, tout en conservant leurs capacités.

Après avoir recouvert les câbles et testé la technologie développée, l’un des prototypes a pu résister environ 200 000 cycles de charge et de décharge sur trois mois, sans que les capacités de la batterie soient diminuées. Actuellement, les batteries des smartphones peuvent supporter quelques milliers de cycles de charge avant de commencer à perdre de leur capacité.

Contrairement à d’autres découvertes et inventions de ce type, la proposition de Mya Le Thau et de son équipe semble facile à mettre à l’échelle aux types de batteries actuels, et le fait d’empêcher les nanofils de perdre leurs capacités représente une grande avancée qui pourrait être facilement mise en œuvre dans des applications réelles.

D’ici là cette solution fait partie des batteries de nos mobiles il y a un long cheminmais c’est sans aucun doute un pas dans la bonne direction, ce qui pourrait signifier fin de la mort des batteries après quelques années d’utilisation.

