Nickelodeon et Pinkfong renouvellent Baby Shark pour une troisième saison

PINKFONG Livre sonore à 10 boutons Baby Shark chantant - Jouets pour bébé requin, livres d'apprentissage et éducation - Livres interactifs pour bébés de 1 à 3 ans - Cadeaux pour garçons et filles

Baby Shark chante pour profiter de 9 chansons de requin bien-aimées, y compris la chanson emblématique « Baby Shark », à lire et à chanter Ces classiques sur le thème du bébé requin incluent « Shark Family », « Baby Shark on the Bus », « Five Little Fish Jumping on the Varech », « Baby Mermaid Shark », et plus encore. Parfait pour les bébés, les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire qui aiment les personnages Baby Shark et Pinkfong Livre officiel Pinkfong Baby Shark qui joue la chanson emblématique Baby Shark (doo) Notre livre sonore à 10 boutons de qualité supérieure dispose de 10 boutons de lecture, de 9 chansons de chant complètes (+ son Pinkfong Stinger bonus) et de 16 pages illustrées colorées avec des paroles sur des pages non éblouissantes et très durables. Livre de musique qui joue des chansons classiques pour enfants faciles à lire et à chanter Comprend une musique amusante avec un son de qualité, des designs adaptés aux enfants pour les mains des enfants, un interrupteur marche/arrêt pour économiser la durée de vie de la batterie ainsi que deux piles AAA placées en toute sécurité sous le couvercle de verrouillage de sécurité. Meilleurs jouets éducatifs pour les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans qui introduisent des expériences multisensorielles et développent la motricité fine. Entraînez-vous à assortir en apprenant aux enfants à appuyer sur les boutons de chanson sur le panneau latéral qui correspond à l'icône en haut de chaque page pour jouer de la musique. Le chant développe les compétences d'écoute, de mémoire et de prononciation, qui sont importantes pour l'alphabétisation précoce ainsi que la créativité. Cadeau parfait pour les garçons et les filles en toute occasion : anniversaires, fêtes, fêtes prénatales, vacances, et plus encore Excellents jouets d'apprentissage pour les nouveau-nés, les bébés, les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire.