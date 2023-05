Le départ de The Witcher d’Henry Cavill abordé par la co-star, nouvelles images de la saison 3 publiées

Fans de séries Netflix Le sorceleur ont été stupéfaits par la nouvelle soudaine que l’acteur principal Henry Cavill quittera la série à la fin de la troisième saison à venir. Maintenant, en parlant avec EW, la co-star de Cavill, Anya Chalotra, qui joue la sorcière Yennefer dans Le sorceleura commenté son départ de la série et sa refonte avec Les jeux de la faim vedette Liam Hemsworth.





« Tout ce que nous savions, ce sont les sentiments que nous ressentons à la fin d’une saison. C’est plein de fierté, d’amour et d’accomplissement pour ce que nous avons fait. Donc, nous sommes restés dans ce moment plutôt qu’autre chose. La nouvelle était .. . Ouais, c’est difficile à encaisser parce qu’il est un élément crucial de la série et nous l’adorons tous. Donc, il va beaucoup nous manquer. Je lui souhaite tout le meilleur. »

Henry Cavill manquant est sans aucun doute un sentiment qui résonnera tout au long Le sorceleur fanbase, certains téléspectateurs ayant depuis déclaré que, pour eux, la saison trois était la dernière de la série. Cavill s’est rendu sur les réseaux sociaux en octobre de l’année dernière pour révéler qu’il avait décidé de s’éloigner de Le sorceleur en disant: « Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Cavill a révélé que Jour de l’Indépendance : Résurgence La star Liam Hemsworth prendra le relais en tant que Geralt, l’acteur répondant: « En tant que Sorceleur fan, je suis ravi de l’opportunité de jouer à Geralt of Rivia. Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre les lames du loup blanc pour le prochain chapitre de son aventure. Vous pouvez découvrir quelques nouvelles images de la dernière aventure de Cavill ci-dessous …

Netflix/EW Netflix/EW

CONNEXES: Liam Hemsworth devient Geralt dans la vidéo The Witcher Deepfake





The Witcher Season 3 sera une adaptation plus fidèle des livres

Netflix

« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent s’affrontent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire », le synopsis officiel de la saison trois de Le sorceleur lit. « Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours. »

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich a offert un aperçu plus approfondi de ce que le public peut attendre de Le sorceleur saison trois en disant: « Nous avons vraiment l’impression que c’est quand tout change dans la série. » Non seulement les choses vont changer, mais la saison trois sera également une adaptation beaucoup plus fidèle du matériel source que les deux sorties précédentes.

« Time of Contempt est tellement bourré d’action, mais bien sûr pas seulement de l’intrigue pour l’intrigue. C’est l’un des livres qui, selon moi, a le meilleur développement de personnage qui est associé à des moments d’action et d’intrigue à enjeux élevés. »

Le sorceleur la saison trois sera divisée en deux parties avec le volume un de Le sorceleur la saison trois devrait maintenant faire ses débuts sur Netflix le 29 juin. Le volume deux quant à lui débarquera sur la plateforme le 27 juillet.