Melanie Lynskey pense que la réconciliation entre Charlie Sheen et Chuck Lorre après la chute de deux hommes et demi est « incroyable »

Charlie Sheen a joué dans la sitcom CBS Deux hommes et demi de 2003 à 2011, date à laquelle il a été licencié suite à une brouille publique avec le créateur de la série et producteur exécutif Chuck Lorre. L’acteur a ensuite déposé une plainte contre Lorre et Warner Bros. pour licenciement abusif. Suite à l’annonce du règlement du procès, peu de choses ont été rapportées sur la relation tendue entre les deux hommes. C’est-à-dire jusqu’à cette année. Le mois dernier, nous avons appris que les deux travailleraient à nouveau ensemble. Mélanie Lynskeyqui est apparue dans la sitcom en tant que Rose, une admiratrice ardente devenue amie devenue l’intérêt romantique de Charlie (le personnage de Sheen) n’avait aucune idée que les deux hommes s’étaient réconciliés mais était heureuse d’apprendre la nouvelle en apparaissant sur VariétéPodcast du circuit des récompenses.

« La dernière fois que j’ai envoyé un texto à Charlie, il semblait être dans un si bon endroit, honnêtement un bon endroit. J’espère toujours le meilleur pour eux deux. Honnêtement. Je pense que c’est incroyable », a partagé Lynskey.

Bien qu’il ne soit pas question d’un Deux hommes et demi des retrouvailles ont été signalées, Lynskey a partagé qu’elle serait heureuse d’apparaître dans un rôle récurrent si l’occasion se présentait.

« Je veux dire, je ferais une guest star s’ils le voulaient. Il y avait des moments dans cette émission qui étaient tellement amusants. Et j’aime vraiment les sitcoms en direct », a-t-elle déclaré. « Il n’y a rien de tel que l’énergie, surtout quand les gens connaissent la série et l’aiment. »

Lynskey a fait ses débuts au cinéma à l’adolescence en 1994 Créatures célestes, en face de Kate Winslet. Les deux ont rapidement mérité des éloges pour leurs interprétations de Pauline Parker et Juliet Hulme, deux adolescentes meurtrières. Lynskey a continué à apparaître dans des films, notamment Mais je suis une pom-pom girl, Douce maison Alabama Dans l’air, L’informateur !, Le monde de Charlie, Je ne me sens plus chez moi dans ce monde et Ne lève pas les yeux. Le travail de Lynskey a également inclus des rôles dans des séries comme Château de Pierre, Madame l’Amérique, et la série Hulu true crime de l’année dernière Bonbons. Elle est récemment apparue dans la série à succès de HBO Le dernier d’entre nous et joue actuellement dans l’émission acclamée par la critique de Showtime Vestes jaunesqui lui a valu une nomination aux Emmy pour la meilleure actrice principale.

Les collaborations de Charlie Sheen et Chuck Lorre

Deux hommes et demi créé sur CBS en 2003 et mettant en vedette Sheen et Jon Cryer (comme Alan) en tant que deux frères radicalement différents qui doivent apprendre à cohabiter après les luttes conjugales d’Alan. Le fils d’Alan, Jake (joué par Angus T. Johnson), emménage également avec son oncle en quête de plaisir. Lorsque le contrat de Sheen a été résilié en 2011, Ashton Kutcher a rejoint la sitcom en tant que milliardaire Walden Schmidt. Deux hommes et demi conclu avec sa 12e saison en 2015.

La collaboration de Lorre et Sheen passe par la prochaine série comique Max Comment être un bookmaker, où Sheen a été choisi pour un rôle récurrent. La série est co-écrite par Lorre et Nick Bakay et met en vedette Sebastian Maniscalco comme « un bookmaker vétéran luttant pour survivre à la légalisation imminente du jeu sportif, des clients, de la famille et des collègues de plus en plus instables ». Lorre est également attaché au projet en tant que producteur exécutif, aux côtés de Bakay, Maniscalco, Judi Marmel et Andy Tennant. Il réalise également l’épisode pilote. La série est actuellement en production.