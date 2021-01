Nouveau Samsung Galaxy A02, un mobile pas cher avec une énorme batterie

Nouveau de Samsung coûte très peu d’argent et contient une énorme batterie.

Samsung n’a pas voulu terminer le premier mois de l’année sans présenter au préalable un nouveau terminal destiné à plage d’entrée. Il s’agit de Galaxy A02, son cinquième terminal présenté en janvier 2021, avec les Galaxy S21 et S21, et Galaxy S21 Ultra, et le Galaxy M02.

Il Samsung Galaxy A02 est un terminal qui vient tenter de conquérir le segment le plus abordable du marché, basé sur des caractéristiques modestes mais solvables, et un prix inférieur à 100 euros.

Samsung Galaxy A02, toutes les informations

Le Galaxy A01 est un cran au-dessus du Galaxy A01 présenté il y a des mois, bien que les deux modèles partagent un certain nombre de fonctionnalités.

Sa façade est occupée par un Écran de 6,5 pouces avec résolution TFT et format Infinity-V, avec une résolution HD + et des marges pas trop serrées en termes de taille.

Comme la plupart des mobiles de l’entreprise dans cette catégorie, le Le Galaxy A02 est entièrement construit en plastique, et a un poids de 206 grammes.

Sous le capot du terminal, nous trouvons un Processeur quadricœur de 1,5 GHz, équipé de 2 ou 3 Go de RAM et de 32 ou 64 Go de stockage interne, qui peut être étendu par microSD jusqu’à 1 To.

La plus frappante de toutes ses fiches techniques est probablement la batterie, capacité de 5000 mAh, qui devrait offrir un excellent résultat compte tenu de la résolution réduite de l’écran, et de l’inclusion d’un processeur qui ne se distingue pas exactement par sa puissance brute. Malheureusement, nous n’avons pas charge rapide, et vous devrez vous contenter d’une charge de 7,75 W via le port terminal microUSB.

Concernant la photographie, nous avons un caméra frontale pour selfies et appels vidéo de 5 mégapixels, et une double caméra à l’arrière 13 et 2 mégapixels respectivement, le second étant destiné à capturer des photos macro.

Le terminal a été lancé en Thaïlande au début, à un prix d’environ 99,99 € pour changer. Pour l’instant, la société n’a pas divulgué de données concernant sa disponibilité dans le monde.

