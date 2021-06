Londres lance une piscine flottante: Sky Pool est un « pont » entre deux bâtiments et avec 148 000 litres d’eau à 35 mètres de haut

Les piscines qui provoquent le vertige sont toujours surprenantes, à la fois pour la sensation que l’expérience de leur utilisation produit et pour le jalon technique de leur création. À Londres, ils ont inauguré l’un des plus particuliers, qui est censé être la première piscine flottante entre deux bâtiments. Mesurant 15 mètres de long et 35 mètres de haut, le Sky Pool est une piscine digne d’admiration.





Le Sky Pool a été conçu par HAL Architects et c’est un projet qui a essayé pendant des années, et en 2015 nous l’avons fait écho. Il est situé à Londres (À Londres, ils sont fans de piscines spectaculaires), en particulier entre deux des bâtiments Embassy Gardens. L’Ambassade Gradens est une zone à usage mixte (résidences et bureaux) à proximité de l’ambassade des États-Unis à Londres.

Les nageurs profitent du temps chaud à Londres au Sky Pool, qui serait la première piscine transparente au monde construite entre deux gratte-ciel

https://t.co/mtRX8qvt0a pic.twitter.com/2skTGK9Jp7 – BBC News (Royaume-Uni) (@BBCNews) 1 juin 2021

148000 litres d’eau en suspension

Entrant dans les détails plus techniques de la piscine, nous sommes avant une piscine suspendue à une hauteur de 35 mètres Sur la surface. Il se tient en l’air attaché à deux immeubles d’habitation et sa longueur est de 15 mètres (25 mètres en ajoutant les «entrées» dans les deux immeubles). À l’intérieur? Rien de plus et rien de moins que 148 000 litres d’eau, en plus des personnes qui nagent en permanence.

La piscine est fabriqué à partir d’une seule pièce d’acrylique qui atteint une épaisseur de 35 centimètres. Cette pièce est encastrée entre les deux bâtiments et sécurisée par une charpente en acier située dans les coins de la piscine. La piscine doit supporter, en plus du poids de l’eau et des personnes, les charges de vent et le balancement des bâtiments.

Skypool de Londres 🏊‍♂️ ❤️ pic.twitter.com/vsloR4z5Jy – Thomas Mackintosh (@T_Mackintosh) 27 mai 2021

Comment la piscine évite-t-elle la fragmentation due à ces mouvements? Il parait, la piscine n’est pas solidaire du bâtiment, mais laisse un espace de sécurité – Grâce à cela, la piscine reste stable si le bâtiment bouge. Ceci est similaire à ce qui se passe avec les ponts, qui ne sont pas couplés à 100% de manière rigide.

Comme dernier détail, jusqu’à la construction et l’assemblage ont été un défi technique. la piscine a été fabriquée au Colorado, aux États-Unis. De là, il a été transporté au Texas par la route, puis a traversé l’océan Atlantique en bateau vers les Pays-Bas. Des Pays-Bas, il a pris un autre bateau pour Londres et a remonté la Tamise. Enfin elle a été transférée dans un énorme camion fermant les rues et les feux de circulation pour pouvoir être transportée. Une grue de 750 tonnes était chargée de la placer sur les bâtiments.

