Game Night 2: Rachel McAdams est «totalement en panne» pour faire une suite

Rachel McAdams est « totalement déprimée » pour une deuxième tentative Soirée jeu, avec l’actrice désireuse de retrouver les réalisateurs John Francis Daley et Jonathan Goldstein pour une suite à la comédie d’action à succès de 2018. En parlant avec Empire de la perspective de Soirée jeux 2, McAdams a révélé que non seulement elle était prête à jouer à nouveau, mais que sa mère voulait vraiment la voir revenir avec Jason Bateman pour plus. Et tu ne peux pas laisser tomber ta mère.





« Vous savez, juste après que ma mère ait vu ce film, elle s’est dit : ‘Tu dois faire une suite !’. Je serais totalement partant pour ça. J’aime [Daley and Goldstein] et j’adore les soirées jeux donc c’est le forfait parfait pour moi. De plus, je ne veux pas décevoir ma mère !

La première Soirée jeu trouve Rachel McAdams aux côtés de Boss horribles et Développement arrêté La star Jason Bateman dans le rôle d’Annie et Max, dont la soirée hebdomadaire de jeux en couple est montée d’un cran lorsque le frère charismatique de Max, Brooks, organise une soirée mystère de meurtre, avec de faux voyous et de faux agents fédéraux. Lorsque Brooks est soudainement kidnappé, Max et Annie se retrouvent bientôt à se demander si cela fait partie du jeu…

Au cours d’une nuit chaotique, le groupe d’amis joueurs se retrouve de plus en plus au-dessus de leurs têtes alors que chaque rebondissement mène à un autre tournant inattendu. Sans règles, sans points et sans aucune idée de qui sont tous les joueurs, cela pourrait s’avérer être le plus amusant qu’ils aient jamais eu – ou la partie est terminée.

Game Night est maintenant considérée comme l’une des meilleures comédies modernes

Réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein (qui ont récemment pris leur amour des jeux dans une autre direction avec Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs) et écrit par Mark Perez, Soirée jeu a été accueilli avec beaucoup d’applaudissements de la part des critiques et du public, devenant un succès commercial et critique et rapportant 117 millions de dollars dans le monde. Soirée jeu est maintenant considérée comme l’une des meilleures comédies modernes, et le public aimerait sans aucun doute voir tous les acteurs revenir pour une autre nuit de rebondissements.

Les derniers instants de Soirée jeu taquine en fait une suite, avec Mark Perez disant à l’époque qu’il aimerait en voir une se matérialiser. « Ce serait formidable d’avoir des suites », a-t-il déclaré. « Des super titres comme Game Night ou des titres spécifiques comme celui-ci se sentent génétiquement conçus pour avoir des suites … Cela signifierait que le film a bien fonctionné, et c’est tout ce qui m’importe vraiment à ce stade. organiser. » Le duo de réalisateurs Daley et Goldstein se sent un peu différent et ne voulait rien de plus que « laisser le public en vouloir plus ».

Quant à Rachel McAdams, on peut actuellement la voir jouer dans la comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte acclamée par la critique Es-tu là Dieu ? C’est moi, Marguerite. Basé sur le roman du même nom de 1970 de Judy Blume, Es-tu là Dieu ? C’est moi, Marguerite. est sorti en salles le mois dernier et suit Margaret, onze ans, alors qu’elle déménage dans une nouvelle ville et commence à tout contempler sur la vie, l’amitié et l’adolescence.