Le créateur de Sandman, Neil Gaiman, défend le « casting daltonien » pour l’adaptation de Netflix

L’homme de sable créateur Neil Gaïman a de nouveau exprimé son soutien aux décisions de casting prises pour la prochaine adaptation de Netflix. S’adressant à Total Film, Gaiman défend l’approche de « casting daltonien » qui a été mise en œuvre lors de la mise en scène de Death et du reste de The Endless.

« Ce qui m’a rendu le plus grincheux, c’est quand les gens sur Twitter disaient : ‘Ce n’est pas la Mort gamine, blanche, gothique que j’ai dans la tête depuis toutes ces années, pourquoi nous trahissez-vous ?’ «

Barry la star Kirby Howell-Baptiste, un acteur noir, incarnera Death dans la série Netflix, L’homme de sable. L’actrice ne reflète pas certains des éléments du personnage tels qu’ils sont dessinés dans les bandes dessinées sources, un problème qui a entraîné des réactions honteuses de la part d’une certaine sous-section de « fans ». Gaiman, qui a bien sûr créé Death pour les pages de L’homme de sableexplique pourquoi la représentation de The Endless n’avait pas besoin d’adhérer exactement à la façon dont ils sont montrés dans les romans graphiques avant de faire l’éloge de la performance de Howell-Baptiste.

« Mais regardez 1 000 auditions de Death. Des centaines d’acteurs que nous avons vus étaient gamine-esque, certains à la peau blanche. C’est The Endless – nous avons fait un casting daltonien, parce que pourquoi pas vous ? quoi que nous voulions qu’ils ressemblent. Quoi qu’il en soit, Kirby est incroyable. Et je pense que les gens qui ont grommelé qu’elle ne ressemble pas à la mort ne vont pas grogner [any more] une fois qu’ils la verront être la Mort. »

Malheureusement, Howell-Baptiste n’est pas le seul membre de L’homme de sable jeté pour faire face au vitriol du contrecoup des fans. Le casting de l’acteur non binaire Mason Alexander Park, qui devrait jouer Desire of the Endless, a également été critiqué. Bien que ces personnes n’aient vraisemblablement pas lu L’homme de sable. Ou du moins ne l’a pas compris. Comme l’explique Gaiman…

« Je me fous des gens qui ne comprennent pas/n’ont pas lu Sandman se plaindre d’un désir non binaire ou que la mort n’est pas assez blanche. Regardez la série, décidez-vous. »

The Sandman devrait sortir sur Netflix plus tard cette année

L’homme de sable présentera pour la première fois à l’écran le roman graphique de l’auteur phare Neil Gaiman. Il existe un autre monde qui nous attend tous lorsque nous fermons les yeux et que nous dormons – un endroit appelé le Rêve, où The Sandman, Master of Dreams, donne forme à toutes nos peurs et nos fantasmes les plus profonds. Mais lorsque Dream est capturé de manière inattendue et retenu prisonnier pendant un siècle, son absence déclenche une série d’événements qui changeront à jamais les mondes de rêve et de veille. Pour rétablir l’ordre, Dream doit voyager à travers différents mondes et chronologies pour réparer les erreurs qu’il a commises au cours de sa vaste existence, revisitant de vieux amis et ennemis et rencontrant de nouvelles entités – à la fois cosmiques et humaines – en cours de route.





Avec Tom Sturridge dans le rôle de Dream of the Endless AKA Morpheus, L’homme de sable mettra en vedette une grande distribution d’ensemble qui comprend Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman, Joely Richardson, David Thewlis, Patton Oswalt, et Mark Hamill.

L’homme de sable devrait faire ses débuts sur Netflix le 5 août 2022.