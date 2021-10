Mulholland Drive célèbre son 20e anniversaire avec Studiocanal & Criterion Restoration Releases

Si les mots « culte classique » étaient inventés pour être utilisés par une seule personne, ce serait David Lynch. N’ayant jamais fait de film qui peut être regardé sans toute l’attention, le monde surréaliste de Lynch était en plein essor bizarre dans son film de 2001 Mulholland Drive qui fait l’objet d’une restauration 4K et d’une sortie par Studiocanal et la Collection Criterion, ainsi qu’une édition limitée réédition en salles à l’occasion de son 20e anniversaire. En plus d’une image nette et améliorée, la nouvelle version à domicile présente également de nouvelles illustrations de Krzysztof Domaradzki sur la couverture de l’édition collector.

Le mystère néo-noir de David Lynch lui a valu le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes, qu’il a partagé avec Joel Coen, qui a réalisé L’homme qui n’était pas là dans la même année. Le film a également vu Lynch nominé pour le meilleur réalisateur aux Oscars, et est souvent cité comme l’un des plus grands films de Lynch, apparaissant sur un Vue et son sondage critique comme le 28e meilleur film jamais réalisé et en tête du sondage BBC Culture des meilleurs films du 21e siècle en 2016.

Mulholland Drive commence avec une femme survivant à un accident de voiture dans les collines d’Hollywood, qui parvient à se faufiler dans un appartement appartenant à une actrice en herbe appelée Betty, jouée par Naomi Watts. Dans le but d’aider la femme à se souvenir de son identité, Betty regarde dans son sac à main et découvre une énorme somme d’argent et une étrange clé bleue. À partir de là, le scénario bascule entre cela et certaines histoires secondaires, qui s’entrecroisent et se croisent dans le style caractéristique de Lynch, jusqu’à ce que le film se replie sur lui-même pour que vous n’ayez aucune idée de ce qui est réel, de ce qui est fantastique et de ce dont vous vous souviendrez. la fin de celui-ci. Une chose est sûre, vous ne pourrez pas décrire complètement le film en quelques mots sans que quelqu’un vous demande de quoi vous parlez exactement.

Suite au succès de Pics jumeaux, Mulholland Drive a été conçu à l’origine comme une série télévisée qui se dirigeait vers ABC après David Lynch a impressionné les dirigeants avec son principe de base d’une femme sortant d’un accident de voiture avec une grosse somme d’argent dans son sac à main et sa clé bleue, la série dévoilant son identité au cours de sa course. Un cadre d’ABC qui était là pour le pitch a déclaré à propos de l’intrigue: « Je me souviens de la chair de poule de cette femme dans cet horrible et horrible accident, et David nous taquine avec l’idée que les gens la poursuivent. Elle n’est pas seulement ‘dans’ des problèmes – elle est un problème. De toute évidence, nous avons demandé : « Qu’est-ce qui se passe ensuite ? » Et David a dit: ‘Vous devez acheter le terrain pour que je vous le dise.' »

Cependant, lorsque Lynch a envoyé le pilote, selon le directeur, il a été surveillé par quelqu’un à six heures du matin, qui prenait un café et se levait. Cette personne détestait le pilote et ABC a immédiatement annulé la série potentielle. Alors que ces choses se produisent, un ami de Lynch de Paris a voulu faire de l’idée un long métrage, et après quelques négociations, Canal+ est allé de l’avant et a donné à Lynch l’argent pour faire le film, et le reste comme on dit appartient à l’histoire, ou peut-être que ce pourrait être l’avenir. Il n’y a aucun moyen de le dire dans un récit de Lynch.

Mulholland Drive est sorti dans un package 4K et Blu-Ray le 16 novembre. Cette nouvelle arrive via Variety.

Sujets : Mulholland Drive