«  Atlanta  »: ils célèbrent le début de la production avec une photo sur le plateau

Après un long retard, une photographie prise sur le plateau de tournage confirme que « Atlanta » a commencé la production pour sa troisième saison. Créée par et mettant en vedette Donald Glover, la série présente l’acteur en tant que Earnest «Earn» Marks dans les mésaventures aux côtés de son cousin Paper Boi (Brian Tyree Henry).

Alors que tous deux tentent de se faire un grand nom dans le monde du rap, ils seront impliqués dans curieux et inexplicable avec Vanessa (Zazie Beetz), l’ex-petite amie d’Earn et mère de sa fille Lottie ou Darius (Lakeith Stanfield), meilleure amie du cousin du protagoniste.

Après la première de la deuxième saison en mai 2018, et avec le renouvellement rapide pour une troisième et une quatrième saison, les plans de tournage avaient envisagé leur début début 2020, étant sérieusement affectés par la pandémie. La situation s’améliorant, Glover et sa compagnie commenceront à enregistrer partiellement les deux saisons en Europe.

L’équipe «Atlanta» commencera par la ville de Londres, puis à Amsterdam et à Paris. Pour rassurer les fans de la série, un premier regard sur le casting a été partagé sur le plateau de tournage grâce aux réseaux sociaux de Glover.

Donald Glover a gardé son compte Instagram complètement vide pendant quelques années, donc seule une occasion aussi spéciale que la reprise de la production sur sa série lui ferait publier un post. On y voit l’acteur avec Henry, Beetz et Stanfielf avec une photo prise à partir d’un vieux téléphone portable Nokia.

La deuxième saison de « Atlanta » se termine avec Earn et Paper Boi parvenant à un accord mutuel alors qu’ils se préparent à tourner en Europe, un complot que la série semble reprendre malgré le temps qui s’est écoulé. Lors d’une récente interview, Lakeith Stanfielf a souligné que la série serait fortement influencée par les événements de la vie réelle.