Rebel saison 2 : Netflix publie un nouveau clip vidéo des protagonistes

Netflix

La deuxième saison de Rebelle Il est sur le point de sortir et Netflix vient de donner un aperçu que les fans ont adoré. Regardez le clip vidéo des protagonistes avec une nouvelle chanson !

©NetflixLes protagonistes de Rebel

Le 5 janvier 2022, Netflix a ajouté à son catalogueRebelle, un remake de l’emblématique telenovela RBD. A cette occasion, le strip de la plateforme consistait en une saison de huit épisodes qui a ravi des milliers de fans à travers le monde. La nouvelle génération de l’Elite Way School Institute, désormais appelé EWS, est composée de différents élèves mélomane qui ont un rêve commun : vivre de leur passion.

Cependant, encore une fois, Rebelle s’est concentré non seulement sur la capture de drames pour adolescents, mais aussi sur la possibilité de les combiner avec du suspense et de l’adrénaline. Aussi, sur le chemin de l’emblématique Battle of the Bands à l’EWS, les protagonistes retrouvent l’amour et l’amitié. Sans aucun doute, c’est une série qui a fait revivre les temps anciens pour ceux qui ont grandi avec l’histoire originale, mais elle a également fasciné de nouveaux téléspectateurs.

En effet, en très peu de temps, Rebelle Elle a obtenu de si bons résultats que Netflix n’a pas hésité à la renouveler pour une deuxième saison. Oui! La série poursuivra son histoire le 27 juillet, apportant à nouveau Azul Guaita, Alejandro Puente, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene et Andrea Chaparro en tant que protagonistes. Bien sûr, pour la nouvelle édition, des personnages seront également ajoutés, ce qui donnera beaucoup à dire.

Cependant, il reste encore quelques jours pour la première de la deuxième saison de ce remake, les fans devront donc attendre. Pourtant, pour diminuer l’anxiété des téléspectateurs, Netflix a décidé de leur faire un cadeau : ils ont sorti un clip vidéo qui fait partie des nouveaux épisodes. Dans l’audiovisuel, on voit les protagonistes chanter « nous sommes des rebelles», un single que la production présentait comme «nouvelle chanson préférée”.

Et bien qu’il n’y ait pas de bande-annonce officielle pour la saison deux de Rebelle, la vérité est que cette petite avance a ravi les fans. Même ainsi, on ne sait toujours pas à quel moment de la série ce clip vidéo entrera, mais cela montre que les prochains épisodes arriveront avec plus de matériel musical qui fera de la bande un succès.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂