Anne avec un E : c’est la vraie fin de la série Netflix

Même s’il a été annulé, Anne avec un E il avait une fin et c’était très différent de celui montré sur Netflix. Le rencontrer.

Il existe de nombreuses séries qui, après avoir atteintNetflix ils deviennent une étape importante dans l’histoire de la plate-forme. Parmi eux se trouve Anne avec un E, qui a créé une tendance avec son intrigue engageante et passionnante. Situé au siècle dernier, cette bande a séduit les téléspectateurs avec une excellente piste d’Amybeth McNulty. De plus, il y a aussi le fait qu’il englobait différentes causes sociales telles que l’intimidation, la maltraitance des enfants, le harcèlement, la religion et plus encore.

Bien sûr, le plus surprenant de tout ce qu’il a montré Anne avec un E est que la série se déroulait à une époque où parler de certains sujets était totalement interdit. À tel point que l’histoire est rapidement devenue une fureur pour sa façon incroyable dont elle a brisé les stéréotypes. Cependant, tout ce qui commence se termine et la même chose s’est produite avec cette bande.

Bien que, la vérité est que Anne avec un E terminé tôt car Netflix a décidé de l’annuler après sa troisième saison. C’est pourquoi sa fin était incomplète et la réalité est que ce qui a été vu dans le géant du streaming est très différent de ce qui devrait vraiment arriver. Ceci est dû au fait la série est l’adaptation de Anne des Pignons Vertsun roman de Lucy Maud Montgomeryqui a écrit la fermeture qui aurait dû être vue dans la quatrième édition qui ne s’est pas produite.

C’est pourquoi de Spoiler nous vous le révélons. Selon les rapports Anne d’Avonléa, le roman connu comme le deuxième chapitre de la vie d’Anne, le protagoniste continue d’avoir les ennuis habituels. Cinq étés se sont écoulés depuis son arrivée à Avonlea, mais son caractère reste le même. Bien que maintenant, déjà âgée de 16 ans et demi, elle est devenue une enseignante montrant une maturité différente.

En effet, son métier actuel l’amène à avoir de nouvelles préoccupations, comme gagner la confiance de ses étudiants et réaliser son rêve d’aller à l’université. Sans aucun doute, une réalité très différente de celle vue chez le géant du streaming et quelque chose que les fans attendent toujours. Eh bien, depuis son annulation, les téléspectateurs continuent de se battre pour le retour de la série.

