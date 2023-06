Une maman enragée après que le personnel d’un café ‘Family Friendly’ l’ait obligée à balayer les dégâts de son enfant

Holl’s Sauna vapeur Neptune 2 places

Sauna vapeur Neptune 2 places Tradition et qualité Les persiennes design du sauna vapeur Neptune font entrer la lumière dans cette cabine traditionnelle. Les rayons de lumières mettent en valeur le caractère du bois d’epicea canadien et la douceur de cette cabine à la fois chaleureuse et intime. L’ambiance tamisée que permet d’appuyer un luminaire d’angle intégré, assure à l’ensemble une grande cohérence et constitue une véritable invitation à la détente et à la relaxation. Aussi résistant que design, le bois d’Epicea du Canada utilisé pour la fabrication de cette cabine Neptune bénéficie d’une garantie de 4 ans. C’est une essence particulièrement appréciée pour son excellent rapport qualité/prix. Les panneaux bois d’épaisseur 4.7cm assurent durée de vie et robustesse à cette cabine traditionnelle dont vous ne voudrez plus vous passer. Équipements inclus Poële Harvia 3.5 kW Livré avec ses pierres de lave, le poële Harvia 3.5kW permet de produire une humidité et une chaleur optimale en un temps court pour profiter de votre cabine de sauna traditionnel à vapeur quand vous le souhaitez. Fiable est performant, c’est l’accessoire clé du sauna c’est pourquoi il ne faut pas négliger l’apport d’un modèle de grande marque comme Harvia. Les commandes en façades de ce modèle permettent un réglage simple et rapide de la durée de la séance (jusqu’à 60 minutes) et de la température souhaitée (ajustable de 60°C à 90°C). Une fois les pierres disposées dans le poêle et le branchement conforme aux préconisations de la notice d’utilisation, vous n’aurez qu’à verser un peu d’eau pour permettre de générer de la vapeur. A vous les bienfaits et le plaisir d’une séance de sauna traditionnel à domicile. Pack accessoires Premium pour sauna traditionnel Livré avec votre sauna traditionnel à vapeur Neptune, le pack accessoires Premium comprend les accessoires les plus utiles pour profitez pleinement de votre sauna dès sa première utilisation. Le pack se compose des éléments suivants : Seau Louche traditionnelle Thermomètre / Hygromètre Sablier Ambiance lumineuse tamisée Parce que le confort ne sâ 'arrête pas à la chaleur, le sauna Neptune est doté dans l’angle supérieur de la cabine d’un éclairage d’angle. la lumière chaleureuse qui s’en dégage passe entre les lames de bois et produit une ambiance chaleureuse et propice à la relaxation. Ainsi baignée de lumière, la cabine est encore plus accueillante, vous ne pourrez pas résister à une séance bien-être et ceci en toute saison. Porte en verre securit avec poignée bois Lâ 'accès à votre sauna nâ 'a jamais été aussi simple. Les portes des saunas Hollâ 's sont fabriquées en verre sécurisé de 8mm pour garantir à la fois isolation, confort et sécurité. La poignée en bois assure une parfaite finition de l’ensemble et un rendu raffiné est soigné, une exigence absolue pour ce niveau de gamme. Essence de bois : Epicéa supérieur du Canada Lâ 'épicéa est un bois blanc lustré de haute qualité. Sans noeud et sans résine, il est très...