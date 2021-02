Anne Hathaway était le neuvième choix pour «  Le diable s’habille en Prada  »

Anne Hathaway Il est actuellement l’un des visages les plus reconnaissables et les plus appréciés de l’industrie cinématographique commerciale, présentant une grande polyvalence d’acteur dans diverses comédies et drames qui le conduiraient à obtenir un oscar grâce à sa participation brève mais puissante à l’adaptation de la comédie musicale « Les Misérables».

Cependant, il existe un travail spécifique qui l’a aidé à acquérir cette notoriété dans l’industrie et qui reste jusqu’à présent l’un des films préférés de ses fans: Le diable s’habille en Prada, un film sorti en 2006 sous la direction de David Frankel et dans lequel il a joué aux côtés de l’actrice multi-nominée oscar Meryl Streep.

Hathaway prendrait le rôle principal en jouant Andy Sach, une journaliste en herbe récemment diplômée de l’université qui, cherchant à augmenter ses antécédents professionnels, décroche un poste d’assistante personnelle pour Miranda Presley (Streep), rédacteur en chef d’un grand magazine de mode.

Le caractère de Hathaway Non seulement il ferait face à un traitement au froid de la part de son employeur, mais il aurait également un aperçu de l’une des industries les plus superficielles, les plus exigeantes et les plus exigeantes, présentant une évolution de sa personne et de ses relations avec ses proches.

Le film a servi de source inépuisable de références dans la culture Internet, qui jusqu’à présent sont restées valables et à ce stade, il serait difficile d’apercevoir quelqu’un d’autre dans le rôle de Andy, même si Hathaway révélerait ne pas avoir été le premier choix pour le rôle lors de sa récente apparition dans « Course de dragsters de RuPaul», Où elle était juge invitée.

Avant que les participants au programme ne présentent leur performance inspirée du théâtre musical, Hathaway a partagé quelques conseils d’actrice en répondant à quelques questions, révélant qu’elle avait dû se battre pour de nombreux rôles qu’elle avait décrochés dans sa carrière.

«Je vais vous donner un exemple. J’étais la neuvième option pour ‘le diable s’habille en Prada». Mais je l’ai! Résistez et n’abandonnez jamais », a déclaré l’actrice. Il aurait déjà été révélé qu’à l’origine, Rachel McAdams (Méchantes filles« , »Le cahier») Aurait reçu des offres pour jouer dans le film, mais elle aurait rejeté le studio trois fois.

Malgré la grande popularité du film, il n’avait jamais été révélé à quel point les chances étaient que Hathaway Faites-en partie. Il n’a pas non plus été révélé qui seraient les autres candidats supplémentaires McAdams.