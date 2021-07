Billie Eilish répond aux critiques qui la dirigent vers « son pire moment »

S’il y a quelque chose qui atteint le même nombre de fans célèbres, ce sont les commentaires de mépris pour le travail de tout artiste, quelque chose dont la jeune chanteuse Billie Eilish a su prendre de la bonne humeur à travers ses plateformes numériques, partageant un silence réaction à un commentaire sur la façon dont sa musique est à sa « pire étape ».

Eilish, dont le deuxième album studio « Happier Than Ever » sortira le 30 juillet, a partagé une courte vidéo sur son compte TikTok dans laquelle un commentaire anonyme est lu dans lequel elle accuse la chanteuse d’être « dans sa pire étape ». Eilish ne contient que le désir de rire, tout en soulignant dans la description que « littéralement tout ce que vous voyez dans l’application ».

Mange ma poussière. Mes seins sont plus gros que les tiens », a commenté Billie Elish au « hater ». La réaction de la chanteuse vient en pleine promotion de la suite de « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? », Son premier album de l’année 2019. La chanteuse a souligné que, par rapport à ce matériel, elle se sent beaucoup mieux avec le résultat final sur son deuxième album.

Dans une récente conversation avec Apple Music 1, Billie Eilish note que suivre une thérapie a aidé à améliorer son processus créatif, entraînant une amélioration de la qualité de sa musique. « Je crois sincèrement que chaque être humain sur terre devrait suivre une thérapie, que vous ressentiez ceci ou cela à propos de votre vie, que vous soyez heureux ou autre. »

Tout le monde devrait y aller. Même s’ils pensent que leur vie est incroyable et parfaite et qu’il n’y a rien de mal à cela. Chaque personne devrait y aller.

Billie Eilish note que depuis le début de la thérapie, son processus créatif est plus ciblé, plutôt que de simplement cracher des mots lorsqu’il essaie d’écrire ses chansons. « Ça me fait parler de choses, et puis j’y pense constamment », conclut-il. Récemment, la chanteuse a sorti son nouveau single « NDA », qui a été accompagné d’une vidéo qu’elle a réalisée, la première de sa carrière à ce jour.