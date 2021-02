« Riverdale »: ce qui est arrivé exactement à Polly Cooper

ATTENTION SPOILER ALERTE! Après l’obtention du diplôme en « Riverdale»Archie, Betty, Veronica et Jughead se sont séparés, s’engageant sur des chemins différents qui mèneraient à leurs carrières respectives: Archie a rejoint l’armée, Betty est devenue un agent du FBI Véronique elle était un courtier en valeurs mobilières jusqu’à sa retraite et Jughead est devenu un écrivain professionnel.

Mais maintenant, sept ans plus tard, ils retournent tous dans leur ville natale, seul ce qu’ils trouvent n’est pas ce à quoi ils s’attendaient. À présent, « RiverdaleIl est l’ombre brisée de ce qu’il était avant, et le plan d’Archie est de le ramener à la grandeur. Quand Archie est revenu pour la première fois à « Riverdale » dans « Chapitre quatre-vingt: Purgatoire», Ils lui ont fait visiter un endroit qu’il ne reconnaissait plus.

Tous ces changements sont le résultat du développement du maire Hiram Lodge d’un nouveau quartier pour les riches et les puissants, SoDale. Archie au départ, il a appelé ses amis Betty, Veronica et Jughead pour aider à planifier une fête de retraite Pop TateMais maintenant, il a l’intention de sauver sa ville, ensemble.

Cependant, les choses sont loin d’être tranquilles dans le monde de « Riverdale». Pas seulement Archie et ses amis essaieront de rendre les choses comme avant, mais devront également faire face à un tueur en série qui a attaqué une victime aimée des fans: Polly. Que lui est-il exactement arrivé?

QU’EST-IL ARRIVÉ À POLLY COOPER AU COURS DE LA CINQUIÈME SAISON DE «RIVERDALE»?

Polly Cooper est également revenue dans la cinquième saison de « Riverdale » (Photo: The CW)

Dans l’épisode de la semaine dernière de « Riverdale», Archie, Betty, Veronica Oui Jughead retourné dans leur ville natale après un saut dans le temps de sept ans. Ce qu’ils ont trouvé, c’est un endroit qu’ils ont à peine reconnu. Pour aggraver les choses, une sombre menace se cachait à la périphérie de la ville, sous la forme d’un tueur mystérieux traquant les routes à bord de votre camion.

À la fin de l’épisode, une femme nommée Lynette a été victime de ce camionneur. Et maintenant, dans le dernier épisode de la série, « Le retour« , Un personnage que les fans ont connu de la saison 1 est également la proie de ce camionneur: la sœur de Betty, Polly Cooper.

Dans « Chapitre quatre-vingt-un: Le retour», Archie et ses amis planifient une fête de retraite pour Pop Tate. À quelques jours de l’événement, chacun a la possibilité de retourner dans ses anciennes maisons et de renouer avec sa famille. Betty retrouve sa mère et Polly.

Polly fait partie de « Riverdale » depuis la première saison (Photo: The CW)

La ville traverse des moments difficiles et cela n’a pas été facile pour Alice Oui Polly. En fait, tout au long de l’épisode, on a le sentiment que Polly cela ne sert à rien. On la voit traîner avec le Ghoulies, et part à toute heure de la nuit, laissant ses jumeaux aux soins de Alice

Oui ok Polly est apparu sporadiquement dans « Riverdale« Dès la première saison de la série, Betty et sa sœur n’a jamais été proche. Maintenant qu’il est de retour en ville Betty Il essaie de compenser cela et essaie de se rapprocher de sa sœur en s’excusant pour toutes les difficultés qui les ont séparés.

Quand l’épisode prend fin, Betty, inquiet, laisse un message à Polly tard dans la nuit, et s’excuse encore une fois de l’avoir critiquée pour le temps qu’elle passe avec Ghoulies. Cependant, l’appel peut ne jamais atteindre Polly car, en même temps, l’épisode est coupé pour montrer Polly, fuyant de peur, tout en étant poursuivi par le même camion menaçant qui Lynette.

Polly fait des choses étranges dans la saison 5 (Photo: The CW)

Maintenant, nous ne savons pas ce qui arrive à Polly Exactement, l’épisode s’arrête avant que le chauffeur ne la rattrape, mais il semble presque certain qu’un sort terrible vient de s’abattre sur la sœur de Betty. Une possibilité est qu’ils ont tragiquement tué. Cependant, nous ne savons toujours pas ce que le camionneur fait à ses victimes.

Si vous les gardez prisonnier pendant de longues périodes, comme l’effrayant tueur de sac poubelle en vedette dans l’épisode de la semaine dernière, donc Polly elle pourrait encore être vivante et avoir besoin d’être sauvée. Le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa s’est récemment moqué d’un « destin peut-être tragique»Pour un personnage de longue date qui est lié au mystère de cette saison.

Nous savons maintenant que le personnage en question semble être Polly, mais le showrunner qui utilise le mot « peut-être« Signifie qu’il est possible que Polly n’a pas été assassiné. Mais même si c’est le cas, alors elle est toujours asservie par le conducteur de camion, et vous avez vraiment besoin d’aide. Heureusement, la sœur de Polly maintenant il est l’agent de FBI et se spécialise dans les tueurs en série.