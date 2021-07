La bataille en l’industrie du streaming est meilleure que jamais et les entreprises se battent pour avoir les meilleures versions. En juillet, il n’y a pas eu de trêve et les fans ont apprécié chaque jour quelque chose de nouveau. Parmi tant de sorties, vous avez peut-être manqué de nouvelles saisons de certaines de vos séries préférées sur Netflix, Disney + et Amazon Prime Video. Révisez-les dans cette note !

4 séries qui reviennent cette semaine avec de nouvelles saisons et vous ne vous en souveniez pas

Quand la deuxième saison de Sydney est-elle diffusée en tant que Max sur Disney +?

Bien que cette sitcom soit également diffusée sur Disney Channel, où elle va pour sa troisième saison, sur Disney + les épisodes de la seconde arriveront le 14 juillet 2021. Au total, il y aura 21 nouveaux chapitres à apprécier avec la certitude que le la série se poursuivra au moins un an de plus.







Quand la deuxième saison de Je n’ai jamais été diffusée sur Netflix ?

Cette série de bandes dessinées a piétiné Netflix à son arrivée le 27 avril 2020. Le spectacle a surpris avec la performance du tamoul-canadien Maitreyi Ramakrishnan et en juillet 2020, il a été renouvelé. Après les retards occasionnés par la pandémie, les nouveaux épisodes de la deuxième saison arriveront enfin le 15 juillet 2021.







Quand la deuxième saison d’El Cid est-elle diffusée sur Amazon Prime Video ?

La deuxième saison de la série sur Rodrigo Díaz de Vivar est arrivée, avec la star de La Casa de Papel, Jaime Lorente. Après le succès du premier volet lancé en décembre 2020, les derniers chapitres de l’histoire sortiront ce 15 juillet 2021 sur Amazon.







Quand la deuxième saison de Making the Cut est-elle diffusée sur Amazon Prime Video ?

Cette émission de téléréalité de la mode a fait fureur lors de sa diffusion en mars 2020 et cette année, elle a été renouvelée pour une deuxième saison. Les concepteurs reviendront au talent Amazon Prime Video le plus ambitieux qui existe à partir du 16 juillet 2021. Les candidats participeront à nouveau pour un million de dollars de prix.