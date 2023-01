Le changement physique surprenant et impressionnant de Robert Downey Jr pour sa nouvelle série

célébrités

Robert Downey Jr se prépare pour un nouveau projet où il était méconnaissable. Voir!

©GettyRobert Downey Jr

Il n’est pas contesté que Robert Downey Jr Il est l’un des acteurs les plus aimés de l’industrie cinématographique. Avec un répertoire impeccable de films et de séries, il a réussi à démontrer une polyvalence unique à Hollywood et, malgré le temps qui passe, il continue de grandir. En fait, il est déjà au milieu de nouveaux projets.

Parmi eux se trouve Le sympathisantune série HBO dans laquelle Robert Downey Jr Il jouera un homme d’origine française et vietnamienne qui était un espion communiste pendant la guerre du Vietnam et plus tard exilé aux États-Unis. Une production pour laquelle, sans aucun doute, il a dû radicalement changer d’apparence.

Le changement physique radical et surprenant de Robert Downey Jr :

Après ses dernières apparitions publiques, Robert Downey Jr a commencé à se montrer sans cheveux. Sur Instagram, il a publié une vidéo dans laquelle ses enfants se rasaient la tête. « Ce qu’on fait comme travail », a écrit. Et c’est comme ça que c’est resté !

Cependant, récemment, il a encore plus surpris tout le monde en se montrant avec un changement radical : non seulement elle avait de nouveau des cheveux, mais maintenant c’est frisé et frisé ! Quelque chose qui, sans aucun doute, l’éloigne complètement d’Iron Man, le personnage pour lequel les fans se souviennent toujours de lui.

Il est évident que Robert Downey Jr s’éloigne de plus en plus de Marvel, mais continue de piétiner dans l’industrie. Eh bien, il fait partie des favoris et il ne cesse de surprendre ses fans avec ses nouveaux projets. En fait, Le sympathisant C’est l’une des productions les plus attendues sur HBO, bien que l’on n’en sache pas encore beaucoup plus sur cette histoire.

