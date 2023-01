Le Wisconsin devient le dernier État à interdire TikTok au gouvernement. appareils, interdit également d’autres entreprises chinoises

13 janvier 2023 12:20:58 IST

Le Wisconsin et la Caroline du Nord ont signé jeudi des ordonnances interdisant TikTok sur les appareils émis et entretenus par le gouvernement en raison de problèmes de cybersécurité. Wisconsin et Caroline du Nord rejoindre le Kansas, l’Ohio et plusieurs autres États pour interdire la plate-forme de médias sociaux appartenant à ByteDance.

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a également annoncé que l’État interdirait les fournisseurs, produits et services d’autres sociétés chinoises, notamment Huawei Technologies, Hikvision, Tencent – ​​le propriétaire de WeChat et ZTE Corp. Le Wisconsin interdit également certaines entreprises russes du gouvernement. appareils délivrés. Kaspersky Lab, basé en Russie, est l’une de ces entreprises.

« À l’ère numérique, la défense de l’infrastructure technologique et de cybersécurité de notre État et la protection de la confidentialité numérique doivent être une priorité absolue pour nous en tant qu’État », a déclaré Evers.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a signé une ordonnance enjoignant aux responsables d’élaborer une politique dans les 14 jours interdisant l’utilisation de TikTok, WeChat et « potentiellement d’autres applications » qui présentent des risques de cybersécurité sur les appareils publics.

Jusqu’à présent, plus de 20 États ont interdit la plate-forme de médias sociaux ainsi que plusieurs autres applications appartenant au conglomérat technologique chinois ByteDance à partir d’appareils émis par le gouvernement.

TikTok, quant à lui, a publié une déclaration, disant qu’il était « déçu que tant d’États sautent dans le train politique pour adopter des politiques qui ne feront rien pour faire progresser la cybersécurité dans leurs États et sont basées sur des mensonges infondés à propos de TikTok ».

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a récemment rencontré des responsables de l’UE pour les assurer qu’ils prennent très au sérieux la confidentialité et la cybersécurité des utilisateurs.

TikTok cherche à se faire bannir aux États-Unis au niveau fédéral après que le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré en novembre que cela présentait des risques pour la sécurité nationale. Wray a signalé la menace que le gouvernement chinois pourrait exploiter l’application pour influencer les utilisateurs ou contrôler leurs appareils.

Depuis trois ans, TikTok cherche à assurer à Washington que les données personnelles des citoyens américains ne sont pas accessibles et que leur contenu ne peut être manipulé par le Parti communiste chinois ou toute autre entité sous l’influence de Pékin.

Le mois dernier, le président Joe Biden a promulgué un projet de loi de financement gouvernemental qui interdisait aux employés fédéraux d’utiliser ou de télécharger TikTok sur des appareils appartenant au gouvernement.

La loi donne au Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche (OMB) 60 jours « pour élaborer des normes et des lignes directrices pour les agences exécutives exigeant le retrait » de TikTok des appareils fédéraux.

