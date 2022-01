Ce sont les films les plus effrayants à venir en 2022

Premières

Les fans d’horreur auront une année pleine de remakes et de sorties de réalisateurs acclamés du genre, tels que Jordan Peele. Cette semaine, la première première a eu lieu, pousser un cri.

©IMDBHalloween va dire au revoir cette année.

Ce 2022, il y aura de nombreux films pour les amateurs de la terreurà la fois dans les salles et sur les plateformes de streaming. Hier a vu la première sortie de l’année, le remake de pousser un cri, qui a montré que lorsqu’il y a de l’amour pour une franchise et de bonnes idées, la saga peut s’étoffer avec un long métrage qui ajoute et non un qui ruine l’héritage. Nous vous disons quelles sont les sorties qui arriveront dans les mois à venir, dont la première sera une préquelle.

Orphelin : premier meurtre

Avec l’importance de Julia Stiles Oui Isabelle Fuhrman, la préquelle de Orphelin Il sortira en salles à la fin du mois, le 28 janvier (bien que sa date en Amérique latine n’ait pas encore été confirmée). La bande dira comment il a fait Esther Colman de s’évader de l’hôpital psychiatrique d’Estonie et de se rendre aux États-Unis où elle a rencontré la famille qui l’a adoptée.

Massacre à la tronçonneuse

Le slasher incontournable de Tobe Hooper qui est sorti en 1974 avait quelques films en cours de route qui ne seront pas pris en compte par ce film qui sera présenté comme une suite directe de l’original. Il arrivera le 18 février prochain à Netflix avec l’importance de Elsie Fisher, Sarah Yarkin Oui Neil Hudson, pour revoir une série de meurtres macabres.

la terreur de merveille

L’univers cinématographique Marvel (MCU) jouera avec le genre, d’abord avec des vampires dans Morbius, le 31 mars, puis avec la suite tant attendue de Docteur étrange qui sera dirigé par un spécialiste tel que sam raimi et fera ses débuts le 6 mai.

non

On sait peu de choses sur le prochain film jordan peele, qui arrivera dans les salles le 22 juillet avec un casting qui comprend des personnages tels que Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Barbie Ferreira et Steven Yeun. On suppose qu’il s’agit d’une invasion extraterrestre bien qu’il n’y ait aucune certitude. Le tournage s’est terminé le 1er décembre et ils pourraient sortir la première bande-annonce sous peu.

Lot de Salem

de la plume de Stephen King Il y aura une nouvelle adaptation de cette œuvre centrée sur un écrivain qui arrive dans la ville de Salem’s Lot et une série d’événements étranges commence à se produire : tous les villageois vont commencer à se transformer en vampires. Il sera présenté en première le 9 septembre.

Ne t’inquiète pas chérie

Le deuxième film de Olivia Wilde a une date de sortie du 23 septembre et jouera Harry Styles et Florence Pugh. L’axe sera placé dans un mariage dans lequel l’homme cache un terrible secret qui va bientôt rendre sa femme suspecte. L’histoire se déroulera dans les années 1950.

Halloween se termine

Le troisième et dernier ? partie de la trilogie qui a soulevé David GordonVert Il arrivera le 14 octobre. Ce sera le combat final entre Michael Myers et Laurie Stroed (Jamie Lee Curtis assuré que c’était son adieu au personnage).

enfer

Toujours sans date de sortie, ce sera un remake qui aura le réalisateur de The Dark House, David Brucknercomme son directeur. Franck Coton Il possède un cube doté de grands pouvoirs et dont les légendes assurent qu’il s’agit d’une porte vers une autre dimension dans laquelle le plus grand des plaisirs est promis. Cependant, Franc il sera torturé à mort et reviendra 20 ans plus tard pour traquer les nouveaux locataires de la maison où il vivait : son frère et sa femme.

Jeepers Creepers : renaissance

Un autre des classiques qui revient et qui n’a pas non plus de date de sortie est cette histoire qui se déroulera au festival Sabueso del Terror, auquel participeront des centaines de fans du genre. Parmi eux se trouveront Lainé, une jeune femme qui commence à avoir des visions sur le passé de la ville qui lui feront soupçonner que quelque chose d’étrange se passe à cet endroit.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂