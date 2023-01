Adrift est-il une histoire vraie ?

HBO Max

À la dérive, mettant en vedette Shailene Woodley, s’inspire d’une histoire vraie qui s’est déroulée il y a des décennies.

©IMDBLe film met en vedette Shailene Woodley et Sam Clafin.

À quel point serait-il romantique de faire un voyage en yacht en couple ? Ce qui pourrait ressembler à un conte de rêve peut rapidement se transformer en une histoire d’horreur.comme cela se produit dans À la dérive (à la dérive2018) qu’il est tiré d’une histoire vraie, mais laquelle est-ce ?

Le film de 2018, mettant en vedette Shailene Woodley Oui Sam Clafin est loin d’être une fiction, car Il a été réalisé à partir du livre autobographique Ciel rouge en deuiloù Tomi Oldham Ashcraft a raconté l’expérience d’avoir fait naufrage avec son petit ami Richard Sharp, quand elle avait 23 ans et lui 34 ans.

C’est en 1983 que les deux marins expérimentés troquent leur voilier contre un yacht, après qu’une connaissance les a chargés de prendre le bateau de Tahiti à San Diego.

Mais seulement trois semaines avant d’embarquer pour le voyage, s’est heurté à une tempête, qui est devenue l’ouragan Raymond de catégorie 4 (le deuxième plus élevé sur l’échelle qui les qualifie), avec des vents supérieurs à 200 km/h.

Le couple a essayé de surfer sur la houle, mais le 12 octobre 1983, au milieu de la tempête, Richard s’est attaché au yacht et Tami a tenté de se réfugier à l’intérieur. Le bateau s’est renversé, la jeune femme était inconsciente et lorsqu’elle s’est réveillée et est sortie, elle a vu la corde de sécurité avec laquelle son petit ami s’était attaché.mais il n’était plus là.

+ Quelles sont les différences entre le film A la Deriva et l’histoire réelle ?

Après l’ouragan, Oldham Ashcraft a disparu pendant 41 jours et a survécu grâce à la nourriture en conserve et au beurre de cacahuèteBien qu’il ait plusieurs fois envisagé de mettre fin à ses jours, après des semaines de navigation, il a atteint Hawaï.

Bien qu’inspiré de l’histoire vécue par Tami Oldham Ashcraft, le film est un peu optimiste et Richard n’y est que blessé et continue le voyage avec Tami, cependant, le vrai Tami a survécu seul.

Dans le film, Tami recoud une blessure à la tête, mais dans la vraie vie, ce n’était pas le cas, faisant perdre beaucoup de sang à la jeune femme et le coup lui causant des problèmes de mémoire pendant des années. Mis à part quelques autres détails, la bande conserve l’histoire écrite par Ashcraft.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?