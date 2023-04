Après l’annulation dans Superman, Henry Cavill reviendra-t-il dans The Witcher ?

célébrités

Le showrunner a répondu à la question de savoir si Henry Cavill reviendrait dans la série.

©Getty ImagesLe showrunner a expliqué s’il y avait une possibilité que l’acteur revienne dans la série Netflix

Y a-t-il une chance qu’Henry Cavill revienne à Le sorceleur? Le showrunner du programme a répondu à cette question après avoir révélé que l’acteur ne participerait plus à Superman et que pourrait être libre pour son rôle dans la série Netflix.

C’était en décembre 2022 lorsque Cavill a partagé une déclaration dans laquelle il a déclaré qu’il ne reviendrait pas en tant qu’homme d’acier, après que l’étude a annoncé son retour à ce rôle en octobre de cette année-là, d’autre part, la saison sera présentée en première cette été 3 de Le sorceleurquelle marque la dernière fois que Cavill joue Geralt de Rivce qui a soulevé des doutes quant à savoir si cela pourrait changer.

+ Henry Cavill revient-il dans The Witcher ?

Lauren Hissrichle showrunner, a répondu à cela et il a dit qu’ils n’avaient pas pensé à le ramener d’une autre manière dans la franchise. POUR A partir du quatrième volet ce sera Liam Hemsworth qui donnera vie à Geralt de Rivia.

sources citées par Divertissement hebdomadaire ils ont assuré que l’annulation d’Henry Cavill comme Superman ne changera pas les plans de Netflix pour reformuler la quatrième saison de Le sorceleurEt bien qu’il n’y ait pas de plan pour le retour d’Henry, le monde est plein de possibilités et il n’y a pas non plus d’exclusion d’un multivers qui pourrait l’inclure d’une manière ou d’une autre, même si ce n’est pas en tant qu’acteur.

« J’espère que cela ne se terminera pas avant un moment, donc je pense que les possibilités sont infinies et nous verrons ce qui se passera. Si la série décide de ramener Cavill, elle pourrait limiter son implication dans les coulisses à un poste plus exécutif. au lieu de le ramener pour un rôle« , a déclaré le showrunner.

Tout indique qu’Henry Cavill ne reviendra pas Le sorceleur, du moins pas en tant qu’acteur, mais nous continuerons à voir l’acteur dans des projets importants, enfin est actuellement en Le projet Rosie et a commencé à partager des photos de Le ministère de la guerre sans gentillessequi est en production.

