Le film Super Mario Bros. s’apprête à faire fondre le record du box-office du week-end d’ouverture de Frozen 2

Il semble que malgré des critiques mitigées, la réaction en ligne contre certains choix de casting et John Leguizamo annonçant son boycott de Le film Super Mario Bros.le film basé sur le jeu vidéo Nintendo est presque assuré de dépasser Ant-Man et la Guêpe : Quantumania comme le film le plus rentable de l’année dans les semaines à venir. Avant cela, le week-end d’ouverture du film a non seulement anéanti les projets en se dirigeant vers une ouverture de cinq jours de 368 millions de dollars dans le monde, mais il semble sur le point de remporter le titre du week-end d’ouverture le plus élevé pour un film d’animation, détrônant Congelé 2 sur des marchés comparables.

Le film Super Mario Bros.La domination de ne s’arrêtera pas là non plus. En plus de renverser le business spinner de Disney, le film passera celui d’Illumination Un moi méprisable et Sbires films pour devenir leur plus grand premier film, fracassant Moi, Moche et Méchant 2est de 208 millions de dollars bruts. Le week-end d’ouverture massif portera également le chiffre d’affaires international d’Illumination à plus de 5 milliards de dollars.

Il n’y a pas que les films d’animation qui Les Super Mario Bros. Le film a dans son viseur. A marchés constants, hors Chine, le film prendra le relais Warcraft comme le plus grand premier film de jeu vidéo et est la 4e plus grande ouverture pour Universal derrière Fast & Furious 8, Jurassic World Dominion, et Fast & Furious 7. Pour un film qui n’a pas pris un bon départ auprès des critiques, en voyant son score Rotten Tomatoes tomber à 43% avant de remonter un peu à environ 56%, il semble que le public ait parlé d’une voix beaucoup plus forte et donné à Mario le power-up dont il avait besoin.





Y aura-t-il une suite de Super Mario Bros. ?

Bien qu’il n’y ait jamais vraiment eu de doute que Le film Super Mario Bros. serait une affaire autonome, le box-office d’ouverture du film aura sans aucun doute défini les plans d’une suite et de retombées, en overdrive chez Illumination et Universal. Cependant, en ce qui concerne les ajouts potentiels à la franchise, presque tous les acteurs ont exprimé leur intérêt à revenir pour plus, et pourquoi ne le voudraient-ils pas ?

En plus de l’option d’une suite, de nombreux membres de la distribution ont déjà discuté de l’idée que leurs personnages obtiennent des films ou des émissions de télévision dérivés. Cela a inclus Jack Black suggérant un film de Bowser, Charlie Day aimant l’idée d’un Le manoir de Luigi adaptation, et Seth Rogen aurait déjà l’option d’un film Donkey Kong. Dans l’ensemble, il est assez clair que les projets liés à Super Mario Bros ne manqueront pas d’être accélérés dans les années à venir.

Pour l’instant, l’accent est mis sur la taille Le film Super Mario Bros. peut aller. Avec une ouverture aussi élevée, il y aura évidemment une forte baisse de volume lors de son deuxième week-end, mais d’ici là, il aura eu une semaine entière de succès à ajouter à son parcours initial, et cette fois la semaine prochaine, il pourrait déjà être le film le plus rentable de 2023 avec encore plusieurs semaines à courir avant qu’il ne fasse enfin sa révérence au box-office.