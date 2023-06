Le candidat à l’emploi déclare que le recruteur a mené un entretien téléphonique avec elle et l’autre candidat lors du même appel

Garancia L'Appel de la Forêt Coffret Cure Éclat & Jeunesse

LA POUDRE MAGIQUE ECLAT & JEUNESSE : La vitamine C est un antioxydant puissant qui booste le collagène de la peau et l'éclat. L'acide ascorbique pur est la forme de vitamine C la plus reconnue pour son efficacité, mais cette forme est instable dans le temps en solution, sauf à pH très acide (qui pourrait être irritant). La poudre magique L'APPEL DE LA FORÊT contient 10% de vitamine C pure dans sa forme la plus stable (poudre d'acide ascorbique pur). SÉRUM DOUBLE PHASE ECLAT & JEUNESSE : La pollution, le stress et autres facteurs de l'exposome vont agir sur la peau ; elle s'oxyde et le teint se ternit. L'étape ultime de l'oxydation de la peau est la carbonylation protéique, nouvel indicateur du vieillissement cutané et du teint terne. La vitamine C est un antioxydant puissant, booster d'éclat. Il est essentiel de stimuler son assimilation par la peau pour potentialiser son action. Découvrez L'APPEL de la FORÊT, le 1er double sérum* BOOSTER d'Éclat & de Jeunesse qui apporte à la peau les bienfaits précieux que les forêts ont à nous offrir. *chez Garancia