5 séries similaires à STRANGER THINGS à voir sur PRIME VIDEO en ce moment

Vans Short California Stripe X Stranger Thing - rose/bleu - Size: s - male

Le short Vans California Stripe X Stranger Things présente un motif linéaire intégral façon rétro ainsi qu’une irrésistible palette rose, mauve et bleue. Des brandings, des éléments d’inspiration vintage ainsi que des clins d’œil à la célèbre série fantastique se glissent dans le design. Retrouvez le slogan « Off the wall » ainsi que l’abominable main du Démogorgon. Le mannequin porte une taille M et mesure 1M88