Fiona et Cake auront leur propre spin-off de « Adventure Time »

Trois ans après la fin de la série, « Adventure Time » est toujours l’une des propriétés les plus appréciées et les plus réussies de Cartoon Network. La série Pendleton Ward présentait les aventures magiques et surréalistes de Jake le chien et de Finn l’humain dans le pays post-apocalyptique d’Ooo.

Après dix saisons réussies, « Adventure Time » a pris fin en 2018 et depuis lors, le service de streaming HBO Max a réalisé trois spéciales d’une heure, sous-titrées « Distant Lands », la plus récente aurait mis en vedette Finn et Jake’s long retour attendu, et une quatrième spéciale est en route cette année.

La troisième saison de « Adventure Time » présentée à travers une fanfic écrite par Ice King à Fiona l’humaine et Cake, le chat, des versions alternatives de Finn et Jake, qui ont été contraints par cet être « maléfique » d’écouter leur histoire, qui a acquis une grande popularité parmi les fans de la série, avec deux épisodes supplémentaires et sa propre série de bandes dessinées.

Selon un nouveau rapport de Variety, la fin de « Adventure Time » en tant que franchise est encore loin d’être une réalité, puisque HBO Max a ordonné le développement d’une série de dix épisodes axée sur Fiona et Cake, qui vont se lancer dans une aventure qui les amènera à sauter à travers le multivers, malgré l’obscurité qui les guette.

Cette nouvelle série aura la participation directe d’Adam Muto, réalisateur et scénariste de l’original « Adventure Time », en plus d’être à nouveau développée par l’équipe d’animation de Cartoon Network Studios. La série est actuellement dans ses premiers stades de développement, et jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie officielle.