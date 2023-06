Le directeur de Boogeyman a la « meilleure idée » pour une suite

Ariston Chauffe-eau électrique Velis evo 50 eu Ariston 50 litres vertical horizontal garantie 5 ans

50 Litres - Vertical / Horizontal - 5 Ans Code 3626145 Chauffe-eau électrique Ariston Velis EVO 50 EU - 50 litres . Velis EVO est la révolution du chauffe-eau électrique à accumulation, une toute nouvelle idée pour un article qui incarne la meilleure technologie d'Ariston. Le chauffe-eau électrique Velis est le résultat d'une série d'innovations importantes, exclusives à l'entreprise, le modèle EVO 50 EU est le plus moderne, le plus technologique, le plus compact ; est le chauffe-eau qui offre la meilleure qualité de construction. ÉCONOMIES GARANTIES ET GRAND CONFORT Tout part d'une série de besoins : - Réaliser un chauffe-eau électrique au design différent et plus agréable que les chauffe-eau électriques classiques. Velis a un design particulièrement élégant, agréable et moderne et s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement, qu'il s'agisse d'une salle de bain ou d'une cuisine, en tant qu'objet de technologie moderne. Un chauffe-eau au look sympa. - Créer un chauffe-eau électrique ultra-compact qui a toujours la capacité de produire beaucoup d'eau chaude. Velis est la réponse : petites mesures et seulement 275 mm. épais. - Créer un chauffe-eau électrique polyvalent, qui donne la possibilité de tirer le meilleur parti des espaces d'installation. Velis est la réponse : le même chauffe-eau peut être installé à la fois verticalement et horizontalement . Pour des raisons techniques, l'installation horizontale n'est possible qu'avec l'affichage à gauche (en regardant le chauffe-eau). - Fabriquer un chauffe-eau facile à utiliser. Velis est la réponse : il est équipé d'un grand écran LCD multifonctionnel moderne qui communique en permanence les paramètres de fonctionnement et est facile à programmer. - Créer un chauffe-eau qui offre le meilleur du confort et de la technologie. Velis est la réponse : elle est équipée d'une double chaudière interne qui vous permet d'avoir de l'eau chaude en très peu de temps ; la fonction Eco Evo mémorise les habitudes d'utilisation de l'utilisateur afin de permettre un plus grand confort et des économies d'énergie ; la fonction douche prête signale quand l'eau est prête pour la première douche. Parmi les "plus" du chauffe-eau, on retrouve également la fonction Anti-légionellose qui assure un maximum de sécurité et d'hygiène, la fonction Antigel qui protège le chauffe-eau de tout dommage causé par le gel, la fonction d'autodiagnostic qui vérifie en permanence la paramètres de fonctionnement et signale d'éventuelles anomalies, la fonction Anty Drye qui interdit l'allumage du chauffe-eau en l'absence d'eau, la fonction Sécurité Electrique Active qui, après avoir chauffé l'eau, déconnecte deux fois le chauffe-eau du réseau électrique, la fonction Anti -fonction échaudure qui protège l'utilisateur d'une surchauffe anormale de l'eau. - Créer un chauffe-eau qui...