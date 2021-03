Sylvester Stallone confirmé comme King Shark dans The Suicide Squad

Après une longue attente, la bande-annonce de The Suicide Squad est enfin arrivée et elle a apporté de nombreuses surprises. L’un des délices contenus dans les images classées R est un aperçu complet du méchant King Shark, qui est sans aucun doute un personnage étrange dans les annales de l’histoire de DC Comics. Et le réalisateur James Gunn, de gardiens de la Galaxie la renommée, a réussi à intégrer une icône cinématographique absolue pour jouer le personnage, alors que Rocky Balboa lui-même, Sylvester Stallone, est confirmé pour donner vie à la bête pour ses débuts sur grand écran.

Au cas où vous vous demanderiez qui est ce requin … @TheSlyStallone King Shark. #TheSuicideSquadhttps://t.co/ziuCDeU0Wlpic.twitter.com/uB7mnqh7ab – James Gunn (@JamesGunn) 26 mars 2021

Une série d’affiches de personnages a été publiée avant La brigade suicide la bande-annonce révèle. Les différents acteurs ont partagé leurs affiches correspondantes. Et Sylvester Stallone a partagé l’affiche de King Shark, suggérant fortement qu’il était en effet celui qui exprimait le personnage dans le film. James Gunn s’est ensuite tourné vers Twitter, étiquetant Stallone et disant: « Au cas où vous vous demanderiez qui est ce requin … » Nous l’avons donc. Stallone, dans sa légende sur Instagram, a dit ce qui suit.

« OK, le requin arrive! OK, mon personnage de requin terrestre que je joue dans le nouveau film The Suicide Squad nage à votre façon! 8 août! »

King Shark, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, a fait ses débuts dans les pages de Super Boy en 1994. D’abord en camée dans le numéro 0, puis en pleine forme dans le numéro 9. Créé par l’écrivain Karl Kesel et l’artiste Tom Grummett, il est un requin humanoïde qui est le fils d’une figure connue sous le nom de Shark God, alias le roi de tous les requins. Bien que King Shark ait été relégué dans une relative obscurité pendant de nombreuses années, il est devenu connu dans le grand public grâce à des apparitions dans des émissions comme Le flash sur The CW, ainsi que le Harley Quinn série animée. Le personnage devrait également apparaître dans le prochain jeu vidéo Suicide Squad: Kill the Justice League.

Ayant Sylvester Stallone, connu pour ses rôles dans de grandes franchises telles que Rocheux et le Rambo série, apportera sans aucun doute un tout nouveau public à King Shark. Nous avons eu quelques aperçus solides de la prise de James Gunn, qui est violente et maladroite. King Sharks mange une personne entière et en déchire une autre en deux. Dans une autre scène, il s’émerveille de sa propre main. Il y a donc une dynamique intéressante en jeu. Il convient également de préciser que Stallone a exprimé le personnage. Il ne semble pas qu’il ait été utilisé comme référence sur le plateau. À l’origine, on croyait que Steve Agee jouait le rôle. Il est possible qu’Agee, à la place, ait été utilisé comme référence sur le plateau.

Le film présente un ensemble empilé. Il voit Harley Quinn revenir en tant que Margot Robbie, avec Idris Elba rejoignant Bloodsport. Viola Davis, Michael Rooker, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, Daniela Melchior, Jennifer Holland, Pete Davidson, Nathan Fillion et Sean Gunn, entre autres, sont également à l’affiche. La brigade suicide devrait arriver dans les salles et sur HBO Max le 6 août. Assurez-vous de vérifier la confirmation sur Instagram de Stallone, ainsi que Twitter de James Gunn Compte.

