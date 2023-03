Le co-réalisateur de Scream VI discute des changements qu’ils ont apportés après que Neve Campbell ait refusé le film

Le Crier Le trio survivant original des films composé de Sidney Prescott, Dewey Riley et Gale Weathers a fait des films une franchise cinématographique plus emblématique. Le trio, interprété par Neve CampbellDavid Arquette et Courteney Cox, respectivement, font partie des films Scream depuis le premier film en 1996. Alors que l’absence d’Arquette est à peu près définie puisque son personnage est déjà mort, la non-apparition de Campbell a d’abord suscité quelques inquiétudes parmi les fans.





Neve Campbell a révélé l’année dernière qu’elle avait refusé l’offre de reprendre son personnage dans Scream VI. Lorsqu’elle a refusé de faire partie du dernier film Scream, les cinéastes savaient qu’ils devaient faire quelque chose. Le manque de sa présence serait certainement ressenti en particulier par les fans de longue date, alors les cinéastes ont décidé de donner une mise à jour sur son personnage par l’intermédiaire du mari de Sidney Prescott, Mark.

Le co-directeur de Scream VI, Matt Bettinelli-Olpin, a admis que puisqu’ils avaient été informés très tôt que Campbell n’allait pas revenir pour Scream VI, ils n’avaient qu’à apporter quelques modifications mineures. Il a déclaré à Collider: « Nous avons découvert très tôt dans la pré-production que Neve n’allait pas faire celui-ci et il y avait eu des brouillons, des idées et des trucs qui circulaient »

Il a poursuivi: «Mais ce que Guy et Jamie ont fait de si génial et qui nous a vraiment aidés, c’est qu’ils ont créé la structure du film qui, je pense, n’a jamais vraiment beaucoup changé. Des choses comme les motifs, qui ont changé, mais le film d’une sorte de vue à vol d’oiseau n’a pas beaucoup changé.





Rendre le Core Four aussi adorable que le trio original

Paramount Pictures

Avec la pression de faire fonctionner les choses sans l’agrafe de la franchise cinématographique, Bettinelli-Olpin a révélé qu’ils s’étaient assurés que le Core Four grandirait auprès du public. Il a expliqué: « Évidemment, nous étions super déçus quand Neve n’allait pas le faire, et la chose à laquelle nous sommes immédiatement allés était comme, ‘D’accord, si nous ne le faisons plus avec Neve, nous devons nous assurer que vous tombez amoureux de ces personnages comme nous sommes tous tombés amoureux de Sidney, Gale et Dewey.

Il a ajouté: « Nous avons donc pris cette responsabilité très, très au sérieux et nous nous sommes assurés que si nous faisons bien notre travail, vous laissez ce film dire: » Oh, j’adore les Core Four et je veux que leur voyage se poursuive de la même manière que nous voulons tous que Sidney, Gale et Dewey continuent.