Billie Eilish plaisante sur la raison pour laquelle elle porte des vêtements amples dans le monologue de SNL

Lee Jeans Scarlett 27 Light Florin

Simplifié et super élégant.Scarlett, notre coupe skinny emblématique, a une taille régulière et une jambe skinny de la cuisse à la cheville.Simple, mais oh si sexy.Il y a une raison pour laquelle c'est notre jean le plus populaire.Un denim frais et bleu clair porté en denim, confectionné à partir d'un mélange Happy Planet de fibres recyclées et de coton de la Better Cotton Initiative.Tout en utilisant notre technologie de super snapback, ce denim extrêmement extensible ne perdra jamais sa forme.Fils bruns riches, garnitures en argent antique et un patch arrière Jacron marron clair.En tissu:Denim indigo pur extensible 12oz.Composition:83% coton 13% polyester 4% élasthanne.