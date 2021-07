Andrew McCarthy remporte Internet avec son remplacement de Samantha pour le redémarrage de Sex and the City

Le tweet d’Andrew McCarthy hier soir vous donnera le fou rire et la nostalgie. Il aide les femmes du renouveau de HBO Sexe et la ville, photoshopant lui-même et Kim Cattrall sous sa forme de mannequin du classique des années 80 Mannequin, En plaisantant, « Je pensais qu’ils n’appelleraient jamais. »

Je pensais qu’ils n’appelleraient jamais pic.twitter.com/Fn3OLR09q8 – Andrew McCarthy (@AndrewTMcCarthy) 11 juillet 2021

Les commentaires sont hilarants. Ils montrent l’amour pour McCarthy, SATC, Kim Cattrall et la bien-aimée Mannequin. Si vous ne comprenez pas la blague, Mannequinest une comédie par excellence des années 80 qui n’aurait pu être adoptée que par les téléspectateurs de son époque. La recette des années 80 est livrée avec des centres commerciaux, Andrew McCarthy, James Spader, Estelle Getty, Meshach Taylor, des montages de relooking, même une chanson thème, « Nothing’s Gonna Stop Us Now » de Jefferson Starship.

Le dynopsis officiel de MGM le dit de cette façon: L’artiste malchanceux Jonathan Switcher (Andrew McCarthy) rebondit d’un travail sans issue à un autre, ne parvenant jamais à s’accrocher à aucun d’entre eux. Mais tout change lorsqu’il construit un mannequin, dont il tombe amoureux. C’est la première chose qu’il a faite qui le fait se sentir comme un véritable artiste. À sa grande surprise, Jonathan découvre le mannequin bien en vue dans la vitrine du grand magasin Prince and Company. Lorsqu’il sauve la vie d’une vieille dame qui se trouve être le propriétaire de ce magasin, il est récompensé en obtenant un emploi au magasin en tant que stockiste.

Le mannequin prend vie plus tard sous le nom d’Ema ‘Emmy’ Hesire, (Kim Cattrall) qui était une ancienne princesse égyptienne vivant en 2514 av. Magnifique et pleine de vivacité, cette femme fatale aide Jonathan à renverser sa carrière, l’inspirant à devenir le meilleur étalagiste de la ville. Mais Emmy découvre bientôt que le monde réel n’est pas très cher, quand ils se heurtent à des concurrents qui veulent les faire cesser leurs activités – pour de bon.

Et si vous ne pouvez pas en avoir assez des créations parfaites des années 80 du réalisateur loufoque Michael Gottlieb, vous allez vous régaler. Il a écrit et réalisé M. Nounou mettant en vedette Hulk Hogan dans le rôle d’un ancien lutteur professionnel qui montre ses talents d’acteur en tant que garde du corps / nounou pour quelques enfants bratty dont le père inventeur est harcelé par un rival. Même David Johansen, de la renommée des New York Dolls, joue le méchant. Tu sais, alias Buster Poindexter qui a joué Le fantôme de Noël passé dans Rasé. Allez!

Et si vous avez ENCORE besoin de plus Mannequin dans votre vie, l’un des mannequins originaux « Emmy » utilisés dans le tournage du film a été restauré par South Fellini et est actuellement exposé dans leur magasin, situé dans le quartier de la mode au centre-ville de Philadelphie (la tête/le torse sont les pièces d’origine). Andrew McCarthy, vous l’avez vraiment apporté avec vos compétences en photoshop et une doublure hier soir. Vous venez peut-être de gagner des redevances bien méritées grâce à (en embrassant le bout de mes doigts comme chef) la comédie romantique idiote et nostalgique que nous avons vue sur HBO un million de fois quand nous étions enfants. Maintenant, j’ai « Nothing’s Gonna Stop Us Now » coincé dans ma tête. Ma façon préférée d’écouter cette chanson est via le Jumeaux squelettes synchronisation labiale. Vous pouvez mettre du ruban adhésif sur votre appareil photo pour que personne ne puisse vous regarder descendre.

Les fans ont pu voir un premier aperçu de And Just Like That … avant le week-end, avec le retour de trois des quatre principaux acteurs. La série Revival devrait faire ses débuts sur HBO Max plus tard cette année.

Sujets : Sexe et ville, Mannequin