Vicente Fernández est décédé et il est donc licencié par des célébrités et le grand public

Vicente Fernández Il était reconnu comme l’un des grands artistes mexicains et un grand exposant de la musique ranchera. Son amour pour l’équipe de football Les Chivas de Guadalajara Il était inconditionnel de la même manière qu’il sentait sa famille à la surface. Le Charro de Huentitan Il a pris sa retraite de la scène en 2016, mais trois ans plus tard, il a chanté aux côtés de son fils et de son petit-fils : des retrouvailles très spéciales.

Cent ans; Femmes divines; Ici entre nous ; Le roi Oui Retour Retour; Ils ne manquaient jamais dans les répertoires de ses représentations célèbres qui agrandissaient chaque jour un peu plus son mythe. Vicente Fernández c’était lui Frank Sinatra Mexicain, tel que défini par un adepte en profitant pour tristement dire au revoir à ce musicien de course.

« Nous avons le regret de vous informer de son décès le dimanche 12 décembre à 6h15. Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tous une belle carrière musicale et de tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter »dit le communiqué de presse avec les nouvelles que nous ne voulions pas tous entendre mais aujourd’hui est une réalité. Il est maintenant temps de dire au revoir. Maintenant… c’est l’heure des souvenirs et de la nostalgie.

Vicente Fernández Il était entré dans un hôpital privé de Guadalajara le 9 août après avoir subi une grave chute dans son ranch. Les trois poulains, un fait qui a causé une lésion de la moelle épinière au niveau de la colonne cervicale causant une lésion de la moelle épinière qui a entraîné un manque de mouvement dans les bras et les jambes. L’artiste a subi une intervention chirurgicale d’urgence et a été connecté à un respirateur artificiel. Finalement, l’histoire a eu le pire dénouement avec la mort de ce mythe mexicain.

Le monde entier dit au revoir à Vicente Fernández avec une grande douleur pour son départ physique, mais aussi en se souvenant de lui avec affection et admiration de toujours pour qui était le symbole d’un style musical mexicain typique de ces terres qui transcendaient les limites géographiques et le cœur. Jusqu’au président Andrés Lopez Obrador il lui a dédié quelques mots. Merci pour ta musique, Vicente !

Voici comment ils disent au revoir à Vicente Fernández sur Internet

