Maisie Williams dit que Game of Thrones « est tombé » dans la dernière saison

Bien que son personnage n’ait pas connu une fin tragique comme tant d’autres, Maisie Williams n’est pas le plus grand fan de la dernière saison de Jeu des trônes. Dès le début de la série, Maisie avait joué le rôle d’Arya Stark, la favorite des fans, l’un des personnages les plus remarquables de la série. Son histoire est restée ouverte à la fin de la série, certains fans appelant à un spin-off qui suivrait Arya dans ses nouvelles aventures.





Bien que les fans aient adoré Arya, ils n’étaient pas si chauds lors de la dernière saison de la série, qui a suscité tellement de controverse sur la façon dont les intrigues ont été conclues qu’une pétition populaire a été lancée pour reprendre le tout. Bien que Williams n’aille pas aussi loin, elle a suggéré dans un récent flux Twitch (via Variety) lors d’une conversation avec son frère James Williams qu’elle se sentait également insatisfaite lorsqu’elle a récemment regardé la série. Elle a d’abord expliqué comment le spectacle « a commencé très fort » et a exprimé à quel point elle était reconnaissante d’avoir participé à ce voyage.

« Cela a un peu éclaté », a-t-elle déclaré. « Pendant très longtemps… je n’ai jamais pu le voir de l’extérieur. Je ne pourrais donc jamais dire cela et le comprendre réellement. Pour la première fois, ça fait du bien d’en être fier. C’était 10 ans de ma vie.

Même ainsi, malgré le bon départ et le plaisir général qu’elle a eu du spectacle en le revoyant, Williams a également noté que Jeu des trônes « définitivement tombé à la fin.





Maisie Williams reviendra-t-elle dans le monde de Game of Thrones ?

HBO

Tandis que le Jeu des trônes la franchise s’est agrandie avec la série prequel Maison du dragon vient de terminer sa première saison, on a entendu parler d’une série de suites dirigée par Kit Harington sur Jon Snow entrant également en développement. Il est possible que Wiliams revienne en tant qu’Arya Stark dans cette série. Il est également tout aussi possible que Williams reçoive de la même manière son propre spin-off qui place Arya au premier plan. En tout cas, Williams a dit Personnes peu de temps après l’annonce de la nouvelle de la série Jon Snow, elle disait « ne jamais dire jamais » à propos d’un retour potentiel, reconnaissant qu’il y avait plus d’histoire à raconter avec le personnage.

« C’est évidemment une perspective très excitante, alors ne dites jamais jamais », a-t-elle déclaré, notant qu’elle ne savait pas encore à quoi ressemblerait un tel spin-off. « Je suis encore en train de reconstituer ce que je pense que cela devrait être, ce qui, selon moi, rendrait les gens heureux et ce qui, à mon avis, serait également épanouissant, en tant qu’acteur, pour faire une sorte de transition. Nous ne pouvons pas simplement faire la même chose que nous avons fait – ça doit être nouveau. Mais quelles sont les parties que nous voudrions emporter avec nous et quelles sont les parties que nous ferions différemment ? Donc je pense que je suis encore en train de découvrir cela. «

Pour l’instant, l’accent est mis sur Maison du Dragon avec la série performante dans sa première saison. La finale a réussi à atteindre 9,3 millions de téléspectateurs en direct, marquant la finale de la saison la plus élevée diffusée sur HBO depuis l’original. Jeu des trônes finale de la série en 2019. Vous pouvez trouver l’émission en streaming sur HBO Max.