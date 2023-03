Le beau-père contrôlant d’une adolescente lui fait faire des entraînements de camp d’entraînement à 5 heures du matin et des vérifications hebdomadaires du poids

Une adolescente dont la mère s’est remariée a écrit à Reddit pour obtenir des conseils sur la navigation dans les règles « inutiles » de son beau-père « contrôlant ».

La jeune fille de 15 ans vit avec sa mère de 36 ans et son beau-père de 48 ans. Elle a expliqué sur le subreddit r/AmItheA-–hole (AITA) de Reddit que son père biologique est mort quand elle était bébé, et pendant la majeure partie de sa vie, elle a été élevée par sa mère en tant que parent célibataire, jusqu’à ce que sa mère épouse son beau-père. en 2022.

Elle voit les règles de son beau-père comme une version de la parentalité toxique, une terminologie que certains croient discutable, selon l’expérience. « Ça a été un énorme ajustement d’avoir [my] beau-père dans notre famille », a déclaré l’adolescent. « Surtout parce que comparé à ma mère, il est extrêmement strict. »

Son beau-père la fait se réveiller à 5 heures du matin pour s’entraîner et vérifie son poids chaque semaine.

Elle a expliqué que son beau-père est un ancien militaire et que sa maison « ressemblait à un endroit chaleureux et aimant… quand il n’y avait que ma mère et moi… maintenant, ça ressemble à un camp d’entraînement ». Son beau-père « a convaincu ma mère que j’étais gâtée, que j’avais le droit et que j’avais besoin de sa discipline plus sévère, sinon je ne ferai jamais rien de moi-même ».

L’adolescent estime que son style disciplinaire « se sent injuste parce que je ne suis en aucun cas un mauvais garçon ». Elle a nuancé sa déclaration en expliquant qu’elle a de bonnes notes, fait ses devoirs sans qu’on lui demande, ne boit pas, ne se drogue pas, ne sort pas avec elle et respecte toujours son couvre-feu.

« Il exige la perfection à l’école, comme 100% sur tout, sinon je me demande pourquoi j’ai fait une erreur », a déclaré l’adolescent.

Il a également mis en place des entraînements de camp d’entraînement à 5 heures du matin avec des contrôles de poids hebdomadaires, car « il a décidé que j’étais un peu potelé ».

Selon l’adolescente, sa mère a accepté les contrôles de poids parce qu’elle voulait perdre du poids elle-même et ne considérait pas cela comme préjudiciable à sa fille.

Le comportement de contrôle du beau-père ne s’est pas arrêté aux contrôles de poids – il détermine également les vêtements qu’elle peut porter.

Son beau-père a décidé qu’elle « recherchait l’attention avec [her] vêtements et a tout emporté [her] trucs de couleurs vives et l’a remplacé par terne [and] couleurs neutres.

« Ma mère a accepté cela parce qu’il l’a persuadée que je n’avais tout simplement aucune idée de ce qui était approprié de ne pas grandir avec un père », a écrit la fille.

Elle voulait célébrer la Saint-Patrick en portant du vert comme le reste de ses camarades à l’école, alors un ami lui a prêté un T-shirt vert à porter sous son pull noir.

« J’avais le T-shirt dans mon sac à dos mais [my] beau-père a décidé de fouiller mon sac à dos », et quand son beau-père l’a trouvé, il était « furieux et puni [her] pour un mois. »

« Ma mère était d’accord avec l’échouement et a en outre dit qu’elle était incroyablement déçue de moi parce que je n’avais jamais enfreint les règles et agi auparavant », a déclaré l’adolescente.

« Je me sens mal de l’avoir déçue, mais j’ai aussi vraiment l’impression que la règle est stupide et inutile. »

Elle a terminé son message en se demandant si elle était le trou du cul et en espérant des conseils sur la façon de rendre sa vie avec les règles de son beau-père moins misérable.

L’adolescente a reçu de nombreux commentaires très encourageants la rassurant sur le fait que non seulement elle n’était pas la connarde, mais aussi que le comportement de son beau-père était autoritaire et abusif, et « pas normal par aucun effort d’imagination ».

La thérapeute Lindsey Boes a réalisé une vidéo offrant des conseils aux beaux-parents, dans laquelle elle explique que la quantité de changements que subissent les enfants au sein des familles recomposées peut rendre difficile l’adaptation à leur nouvelle structure familiale.

Pourtant, il semble que le niveau de changement que vit cet adolescent dépasse les défis normaux de l’adaptation à un beau-parent.

Cela dit, elle a mentionné qu’elle essaierait de parler à certains de ses professeurs à l’école de sa vie familiale.

L’adolescente est revenue sur le fil Reddit pour dire « il est utile de savoir que je ne fais rien de mal ici et qu’il n’y a probablement rien que je puisse faire pour améliorer les choses, sauf garder la tête baissée et essayer de s’en sortir jusqu’à mes 18 ans.

Histoires liées de YourTango :

Quelqu’un d’autre lui a offert des conseils sur la façon de survivre à la situation difficile, déclarant: «N’intériorisez pas le mensonge selon lequel tout ce qui est moins que parfait est sans valeur. La perfection n’est pas un concept accessible et ne devrait pas l’être.

«Nous sommes désordonnés et nous apprenons et grandissons toujours, et c’est le point. Vous êtes absolument bien comme vous êtes – moins que parfait est normal », a expliqué la personne.

L’adolescente a déclaré que « les conseils fournis ici aujourd’hui me disent que je dois faire plus pour m’assurer que je suis en sécurité et que je peux travailler pour mon avenir et c’est vraiment utile. »

Bien qu’Internet ne soit souvent pas l’endroit le plus favorable, il est réconfortant de voir que lorsqu’une jeune fille avait besoin d’un soutien communautaire, elle a pu le recevoir.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.