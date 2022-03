 »Dead Space » sortira son remake début 2023

Annoncé il y a quelque temps, l’un des jeux d’horreur les plus appréciés des joueurs est sur le point de revenir, car »Espace mort » aura un remake qui sortira début 2023. Le développeur Motif EA J’avais prévu de sortir le jeu fin 2022 sans date précise cependant, Arts électroniques a choisi d’avoir un peu plus de temps dans la production du titre où l’on contrôle le mécanicien Isaac Clarke, réinventant »Dead Space » et surprenant les fans avec ce nouvel opus.

Le remake de » Dead Space » a été annoncé en 2021 avec une petite bande-annonce, qui reprendra les aspects les plus significatifs de l’épisode original et les améliorera pour le public moderne. Avec des images du moteur graphique avec lequel cet épisode sera développé, nous pouvons voir les couloirs du vaisseau spatial USH Ishimura, où se déroule l’intrigue du titre, ainsi que l’établi où le joueur peut soigner et améliorer les blessures.

« Le classique de l’horreur et de la survie de science-fiction ‘Dead Space’ revient, entièrement reconstruit à partir de zéro par Studios mobiles pour offrir une expérience plus profonde et plus immersive », indique la description de la bande-annonce. « Tirer parti de la puissance du moteur de jeu gelure et les consoles de nouvelle génération, cette nouvelle version offre une fidélité visuelle et des améliorations de gameplay époustouflantes tout en restant fidèle à l’original.

Considéré comme l’une des icônes des jeux d’horreur de tous les temps, »Dead Space » s’est surtout inspiré d’autres titres du genre tels que »Resident Evil 4 » et »extraterrestre ». Cependant, l’aventure d’Isaac Clarke, qui devient un naufragé abandonné dans un vaisseau spatial avec des créatures traquant sa vie, a captivé des millions de joueurs avec sa présentation époustouflante.

Bien que la franchise ait même eu un troisième opus, »Dead Space 3 » a déçu les fans avec sa sortie, car il avait plus un gameplay de tir à la troisième personne, laissant de côté le sentiment d’être pris au piège et de désolation véhiculé par »Dead Space » ‘ et »Espace mort 2 ».

Il faudra attendre 2023 pour assister au retour de cette saga qui sortira pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.