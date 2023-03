Juliette Lewis et Tawny Cypress des Yellowjackets discutent de la représentation de leurs personnages

Vestes jaunes la première saison a vu Juliette Lewis« Nathalie et Cyprès fauve‘ Taissa a traversé beaucoup de choses, ce qui a défini ses personnages pour la saison deux. Bien que leurs caractéristiques principales soient restées, les deux personnages ont subi des changements majeurs dans la saison en cours de Vestes jaunes.

Collider a demandé au couple comment ils avaient maintenu une certaine cohérence dans leurs rôles après le développement significatif de leurs personnages. Cypress admet qu’elle se concentre sur les traits de base de son personnage; elle a partagé,

Elle a ajouté que certains auraient pu voir Taissa aider Van, mais en réalité, Taissa l’a fait pour son propre agenda personnel. Elle a ajouté,

« Je ne sais pas combien vous en avez vu, mais elle a trouvé Van, ce n’est pas pour aider Van. C’est pour s’aider elle-même. En essayant de s’aider elle-même, je pense qu’elle revient en arrière – c’est un peu comme votre premier amour quand vous êtes adolescent et que vous revoyez cette personne 20 ans plus tard, vous retombez en quelque sorte dans les vieilles habitudes que vous aviez et c’est le Taissa que vous verrez dans la saison 2. Elle n’a rien à voir avec la saison 1 Taissa.

Taissa et Natalie ont beaucoup changé au cours de la saison deux, et tandis que Cypress a intériorisé les valeurs fondamentales de son personnage Taissa, Lewis a fait des recherches sur la façon dont elle pouvait décrire en détail ce que son personnage a traversé. Dit-elle,

« Natalie est également totalement différente en ce sens que la première saison, elle était volontaire dans sa ruine. Vous voyez vraiment quelqu’un faire le tour du drain et le faire d’une manière dure avec défi parce que son amour lui a été volé, et elle est aussi juste super toxique. Donc ce nouvel endroit, elle a été nettoyée. Ce n’était pas par choix. Mais j’ai regardé quelques trucs de gens qui ont survécu au suicide. C’était vraiment convaincant parce que vous pouviez allumer un centime pour vouloir vivre dans [a] tournure des événements. Un gars, il fait des TED Talks, il a survécu en sautant d’un pont. C’était vraiment fascinant.

Bien que le personnage de Lewis ait vécu la même expérience, celui de Natalie est juste différent. Elle avait des objectifs différents, a ajouté Lewis,

« Natalie veut trouver la vérité et elle est plus douce et c’est un endroit vraiment étrange et inconnu pour elle d’être tout à fait ce que vous voudriez pour une personne – à la fin, elle veut des réponses pour que tout le monde fasse mieux. »