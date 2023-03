Y aura-t-il une autre réunion d’amis ? Réponses de Jennifer Aniston

Cela fait presque 30 ans que Amis première et près de 20 depuis son dernier épisode. En 2021, HBO Max a organisé un événement spécial qui a réuni les six acteurs principaux de la populaire sitcom ainsi que de nombreuses stars qui faisaient partie de l’émission qui semble intemporelle. Mais y a-t-il des chances d’une autre réunion?





Pendant des années, les fans se sont demandé si la série pourrait subir ce qui est arrivé à tant d’autres, et revenir avec une suite ou un remake, comme cela s’est produit avec des émissions comme Ce spectacle des années 70 ou Comment j’ai rencontré votre mère. Cependant, les créateurs de Amis ont été contre cette idée, alors Warner Bros. Discovery a décidé de faire la réunion exclusive pour leur plate-forme.

Le Amis spécial était un événement massif qui a ramené Jennifer AnistonDavid Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc, qui ont joué les légendaires Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey, six amis vivant à New York entre la mi-vingtaine et la fin de la trentaine, connaissant l’amour, les conflits au travail et plus encore.

De plus, le spécial comprenait des apparitions de certains acteurs qui accompagnaient les protagonistes dans leurs aventures, comme le regretté James Michael Tyler, qui incarnait Gunther, le gérant de la célèbre cafétéria Central Perk. Maggie Wheeler est également apparue, qui a donné vie à la plus qu’emblématique Janice Litman Goralnik. De plus, d’autres célébrités comme Lady Gaga et Justin Bieber ont fait de brèves apparitions lors de l’hommage.





Jennifer Aniston sur les chances d’obtenir une nouvelle réunion d’amis

Lors de la promotion de son dernier film, Meurtre mystérieux 2Aniston est apparu sur Le spectacle de Jonathan Ross (via Daily Mail) et a été interrogé sur une nouvelle réunion potentielle d’Amis :

« Je ne pense pas. Je pense que c’était ça, je pense que c’était le chant du cygne. Mais on ne sait jamais… Tout le monde reste en contact. On ne se secouera jamais. Une famille pour toujours ! »

Jennifer a fait une carrière assez impressionnante après Amis. En ce moment, en plus de reprendre son rôle d’Audrey Splitz dans la prochaine suite du film d’Adam Sandler pour Netflix, elle fait également partie des drames télévisés les plus acclamés de ces dernières années, L’émission du matin.

La série originale AppleTV + sera de retour avec sa troisième saison cette année, où Aniston incarne Alex Levy, animateur de l’émission matinale la plus populaire de la télévision nationale, qui traverse une crise inattendue après le co-animateur, Mitch Kessler (Steve Carell), est accusé d’inconduite sexuelle.